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https://sarabic.ae/20260714/ترامب-مضيق-هرمز-مفتوح-حاليا-أمام-جميع-السفن-باستثناء-الإيرانية-1115205082.html
ترامب: مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية
ترامب: مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستفرض حصارا على أي سفينة... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T17:33+0000
2026-07-14T17:33+0000
دونالد ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
مضيق هرمز
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وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أصبح مضيق هرمز مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية".وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستُعرف اعتبارا من الآن فصاعدا باسم "حارس مضيق هرمز"، وستتقاضى مقابل ذلك رسوما تعادل 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري.ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-قوة-إيران-العسكرية-الحالية-هي-جزء-ضئيل-مما-كانت-عليه-قبل-4-أشهر-1115204417.html
https://sarabic.ae/20260713/إيران-ترد-على-ترامب-طهران-لطالما-كانت-حارسا-لمضيق-هرمز-1115179549.html
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دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز
دونالد ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, مضيق هرمز

ترامب: مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية

17:33 GMT 14.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooiمضيق هرمز
مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Amirhosein Khorgooi
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بأن مضيق هرمز مفتوح حاليا أمام جميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مؤكدا أن بلاده ستفرض حصارا على أي سفينة متجهة إلى موانئ إيرانية أو مغادرة منها، بما في ذلك السفن التي تحمل أي شحنات إيرانية.
وكتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "أصبح مضيق هرمز مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء الإيرانية".
وأضاف: "سنفرض حصارا كاملا، لكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها، أو التي تحمل أي شحنات إيرانية".
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وكانت إيران قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء التدخل الأمريكي في المنطقة، وذلك على خلفية موجة جديدة من تبادل الضربات بين واشنطن وطهران. كما تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق إلى أدنى مستوياتها عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاقه، حسبما نقلت وسائل إعلان غربية.

ومن جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، متعهدا بالإبقاء على المضيق مفتوحًا، سواء بإيران أو من دونها.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستُعرف اعتبارا من الآن فصاعدا باسم "حارس مضيق هرمز"، وستتقاضى مقابل ذلك رسوما تعادل 20% من قيمة جميع الشحنات المنقولة، لتغطية تكاليف توفير الأمن والسلامة في الممر البحري.
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ومن جهته، أكد مقر خاتم الأنبياء المركزي العسكري الإيراني أن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، لافتا إلى أن طهران ستتعامل بحزم مع أي تعطيل أو تهديد لأمن مرور السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل الجيش الأمريكي خارج المسارات المحددة من الجانب الإيراني.
وفي وقت سابق اليوم، دعا نحو 180 نائبًا في البرلمان الإيراني القيادة في طهران إلى إعلان إنهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، وتشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات مع واشنطن، حسبما أفادت وكالة فارس. كما طالب النواب بسن قانون لتنظيم إدارة مضيق هرمز، وتقديم دعم شامل للقوات المسلحة الإيرانية.
ويُذكر أن الجيش الأمريكي كان قد شن، ليلة 8 تموز/يوليو الجاري، سلسلة من الضربات العنيفة ضد إيران. وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على الإجراءات الإيرانية ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.
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