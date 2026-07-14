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https://sarabic.ae/20260714/ترامب-قوة-إيران-العسكرية-الحالية-هي-جزء-ضئيل-مما-كانت-عليه-قبل-4-أشهر-1115204417.html
ترامب: قوة إيران العسكرية الحالية هي جزء ضئيل مما كانت عليه قبل 4 أشهر
ترامب: قوة إيران العسكرية الحالية هي جزء ضئيل مما كانت عليه قبل 4 أشهر
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يرى ضرورة لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، معتبرا أن إيران كانت تمثل عبئا على بغداد بسبب سياساتها في... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T16:32+0000
2026-07-14T16:32+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي على الزيدي، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أشار فيه إلى أن إيران لم تعد تملك سوى جزءا ضئيلا من القدرات العسكرية التي كانت لديها قبل 4 أشهر.وأوضح ترامب أن تلك الدول أبدت استعدادها لضخ "مليارات ومليارات الدولارات" في الاقتصاد الأمريكي، بما يدعم مسار الاستثمارات القياسية، مشيرا إلى أنه يفضل هذا الخيار.وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يرى أن من المناسب فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن الاستثمار في الولايات المتحدة يمثل توجها أفضل من استيفاء رسوم على استخدام الممر المائي.وأوضح ترامب أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن أي إجراءات أمريكية ستقتصر على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، في إطار ما وصفه بـ"حصار كامل" يستهدف حركة الشحن الإيرانية فقط.وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الإسهام في حماية أمن الملاحة في المضيق، لافتًا إلى أن بلاده لا تعتمد على نفط المنطقة، وأن فكرة فرض الرسوم كانت تهدف إلى تغطية تكاليف تأمين الممر البحري، قبل أن يستبدلها بخيار الاستثمارات القادمة من دول الخليج.كما أشار إلى أن النفط يتدفق حاليا بكميات كبيرة، وعزا ذلك إلى ما وصفه بقوة الجيش الأمريكي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يندم على منح إيران إعفاءات من بعض العقوبات أو تخفيف الحصار البحري، لأنه منحها فرصة للتوصل إلى اتفاق، على حد تعبيره، مضيفا أن طهران هي من بدأت التصعيد العسكري وأن واشنطن ردت على ذلك.
https://sarabic.ae/20260714/ترامب-التوصل-إلى-اتفاق-مع-إيران-لا-يزال-ممكنا-1115184330.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

ترامب: قوة إيران العسكرية الحالية هي جزء ضئيل مما كانت عليه قبل 4 أشهر

16:32 GMT 14.07.2026
© REUTERS Yves Hermanالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© REUTERS Yves Herman
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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يرى ضرورة لاستمرار الوجود العسكري الأمريكي في العراق، معتبرا أن إيران كانت تمثل عبئا على بغداد بسبب سياساتها في المنطقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي على الزيدي، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أشار فيه إلى أن إيران لم تعد تملك سوى جزءا ضئيلا من القدرات العسكرية التي كانت لديها قبل 4 أشهر.
وقال ترامب إن عددا من قادة الدول، بينهم ملوك وأمراء، تواصلوا معه بشأن مقترح فرض رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، معربين عن تفضيلهم اعتماد نهج مختلف يقوم على توسيع الاستثمارات داخل الولايات المتحدة بدلا من دفع رسوم 20 في المئة التي أعلن عنها.
وأوضح ترامب أن تلك الدول أبدت استعدادها لضخ "مليارات ومليارات الدولارات" في الاقتصاد الأمريكي، بما يدعم مسار الاستثمارات القياسية، مشيرا إلى أنه يفضل هذا الخيار.
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يرى أن من المناسب فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدا أن الاستثمار في الولايات المتحدة يمثل توجها أفضل من استيفاء رسوم على استخدام الممر المائي.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا
00:00 GMT
وأوضح ترامب أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية، مشيرا إلى أن أي إجراءات أمريكية ستقتصر على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، في إطار ما وصفه بـ"حصار كامل" يستهدف حركة الشحن الإيرانية فقط.
وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الإسهام في حماية أمن الملاحة في المضيق، لافتًا إلى أن بلاده لا تعتمد على نفط المنطقة، وأن فكرة فرض الرسوم كانت تهدف إلى تغطية تكاليف تأمين الممر البحري، قبل أن يستبدلها بخيار الاستثمارات القادمة من دول الخليج.
كما أشار إلى أن النفط يتدفق حاليا بكميات كبيرة، وعزا ذلك إلى ما وصفه بقوة الجيش الأمريكي، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يندم على منح إيران إعفاءات من بعض العقوبات أو تخفيف الحصار البحري، لأنه منحها فرصة للتوصل إلى اتفاق، على حد تعبيره، مضيفا أن طهران هي من بدأت التصعيد العسكري وأن واشنطن ردت على ذلك.
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