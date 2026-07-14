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ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا
ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لا يزال ممكنا، معربا عن ثقته بإمكانية الوصول إلى تفاهم رغم التصعيد العسكري بين... 14.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-14T00:00+0000
2026-07-14T00:44+0000
العالم
ترامب
إيران
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وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الاتفاق أو أي إطار زمني محتمل للمفاوضات.وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تأكيده أن القوات الأمريكية تواصل استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنا أن العمليات ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران.كما سبق أن توعد ترامب بتوجيه ضربات جديدة، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي هو الأكثر فاعلية، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية.وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وجزيرة كيش ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
https://sarabic.ae/20260713/ترامب-دعمي-ونتنياهو-كانا-عاملين-حاسمين-في-بقاء-إسرائيل-1115183725.html
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العالم, ترامب, إيران
العالم, ترامب, إيران

ترامب: التوصل إلى اتفاق مع إيران لا يزال ممكنا

00:00 GMT 14.07.2026 (تم التحديث: 00:44 GMT 14.07.2026)
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لا يزال ممكنا، معربا عن ثقته بإمكانية الوصول إلى تفاهم رغم التصعيد العسكري بين البلدين.
وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الاتفاق أو أي إطار زمني محتمل للمفاوضات.
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تأكيده أن القوات الأمريكية تواصل استهداف القدرات العسكرية الإيرانية المرتبطة بمضيق هرمز، معلنا أن العمليات ستستمر بالتزامن مع فرض الحصار على إيران.
كما سبق أن توعد ترامب بتوجيه ضربات جديدة، وقال إن الجمع بين الضغط العسكري والاقتصادي هو الأكثر فاعلية، مؤكدا أن مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
ترامب: دعمي ونتنياهو كانا عاملين حاسمين في بقاء إسرائيل
أمس, 21:48 GMT
وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات على مواقع عسكرية وبحرية إيرانية، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع انفجارات في بندر عباس وجزيرة كيش ومحافظة بوشهر، في ظل استمرار التوتر العسكري بين الجانبين.
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