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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
10:03 GMT
29 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:50 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
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عالم سبوتنيك
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29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
09:03 GMT
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بين بيروت والقاهرة
لبنان بين مساري أميركا وروما, دول الخليج، ما خياراتها في ظل التصعيد بين إيران وواشنطن؟
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نبض افريقيا
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ترامب: دعمي ونتنياهو كانا عاملين حاسمين في بقاء إسرائيل
ترامب: دعمي ونتنياهو كانا عاملين حاسمين في بقاء إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران "لا تملك سوى الكلام". 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T21:48+0000
2026-07-13T21:48+0000
ترامب
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وأضاف أن دعمه، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعب دورا أساسيا في استمرار وجود إسرائيل.وأكد أن علاقتهما "جيدة جدا"، رغم وجود خلافات بينهما في بعض القضايا، مشيرا إلى أنه كان يعلن تلك المواقف علنا، وأن التطورات اللاحقة أثبتت صحة وجهة نظره.وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها، بتوجيه من الرئيس ترامب، بدأت تنفيذ ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، في إطار العمليات العسكرية الجارية.وأكدت القيادة أن الضربات ستواصل إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية، مع تقويض قدراتها على تنفيذ هجمات تستهدف الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260713/ترامب-سنسيطر-على-مضيق-هرمز-وسنتقاضى-رسوما-مقابل-ذلك-1115169421.html
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ترامب, العالم
ترامب, العالم

ترامب: دعمي ونتنياهو كانا عاملين حاسمين في بقاء إسرائيل

21:48 GMT 13.07.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران "لا تملك سوى الكلام".
وأضاف أن دعمه، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعب دورا أساسيا في استمرار وجود إسرائيل.
وتابع ترامب أن نتنياهو قاد الحكومة الإسرائيلية خلال فترة الحرب وأدى مهامه بكفاءة.
وأكد أن علاقتهما "جيدة جدا"، رغم وجود خلافات بينهما في بعض القضايا، مشيرا إلى أنه كان يعلن تلك المواقف علنا، وأن التطورات اللاحقة أثبتت صحة وجهة نظره.
وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها، بتوجيه من الرئيس ترامب، بدأت تنفيذ ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، في إطار العمليات العسكرية الجارية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2026
ترامب: نعتزم ضمان أمن مضيق هرمز وسنتقاضى رسوما مقابل ذلك
12:36 GMT
وأكدت القيادة أن الضربات ستواصل إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية، مع تقويض قدراتها على تنفيذ هجمات تستهدف الملاحة في مضيق هرمز.
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