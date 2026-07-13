https://sarabic.ae/20260713/ترامب-دعمي-ونتنياهو-كانا-عاملين-حاسمين-في-بقاء-إسرائيل-1115183725.html
ترامب: دعمي ونتنياهو كانا عاملين حاسمين في بقاء إسرائيل
ترامب: دعمي ونتنياهو كانا عاملين حاسمين في بقاء إسرائيل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران "لا تملك سوى الكلام". 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T21:48+0000
2026-07-13T21:48+0000
2026-07-13T21:48+0000
ترامب
العالم
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وأضاف أن دعمه، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعب دورا أساسيا في استمرار وجود إسرائيل.وأكد أن علاقتهما "جيدة جدا"، رغم وجود خلافات بينهما في بعض القضايا، مشيرا إلى أنه كان يعلن تلك المواقف علنا، وأن التطورات اللاحقة أثبتت صحة وجهة نظره.وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها، بتوجيه من الرئيس ترامب، بدأت تنفيذ ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، في إطار العمليات العسكرية الجارية.وأكدت القيادة أن الضربات ستواصل إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية، مع تقويض قدراتها على تنفيذ هجمات تستهدف الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260713/ترامب-سنسيطر-على-مضيق-هرمز-وسنتقاضى-رسوما-مقابل-ذلك-1115169421.html
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ترامب, العالم
ترامب: دعمي ونتنياهو كانا عاملين حاسمين في بقاء إسرائيل
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران "لا تملك سوى الكلام".
وأضاف أن دعمه، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لعب دورا أساسيا في استمرار وجود إسرائيل.
وتابع ترامب أن نتنياهو قاد الحكومة الإسرائيلية خلال فترة الحرب وأدى مهامه بكفاءة.
وأكد أن علاقتهما "جيدة جدا"، رغم وجود خلافات بينهما في بعض القضايا، مشيرا إلى أنه كان يعلن تلك المواقف علنا، وأن التطورات اللاحقة أثبتت صحة وجهة نظره
.
وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها، بتوجيه من الرئيس ترامب، بدأت تنفيذ ضربات ضد إيران لليلة الثالثة على التوالي، في إطار العمليات العسكرية الجارية.
وأكدت القيادة أن الضربات ستواصل إلحاق خسائر فادحة بالقوات الإيرانية، مع تقويض قدراتها على تنفيذ هجمات تستهدف الملاحة في مضيق هرمز.