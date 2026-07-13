https://sarabic.ae/20260713/ترامب-سنسيطر-على-مضيق-هرمز-وسنتقاضى-رسوما-مقابل-ذلك-1115169421.html
ترامب: نعتزم ضمان أمن مضيق هرمز وسنتقاضى رسوما مقابل ذلك
ترامب: نعتزم ضمان أمن مضيق هرمز وسنتقاضى رسوما مقابل ذلك
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم ضمان أمن مضيق هرمز والسيطرة عليه وستتقاضى رسومًا مقابل ذلك. 13.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-13T12:36+0000
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وقال ترامب خلال إحاطة صحفية: "لقد حرسناه مجانًا، والآن سنحرسه مقابل أجر... نريد فقط تعويضًا عن تعريض شعبنا للخطر".وتابع: "لقد أبرمنا اتفاقًا. كان جاهزًا، ثم انتهكوه (في إشارة إلى إيران)".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"ممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عُمان، ما أدى إلى تعثر جهود التوصل إلى آلية مشتركة لضمان أمن الملاحة في مضيق "هرمز"، وفق تعبيره.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "طهران كانت تسعى، بالتشاور مع سلطنة عُمان، إلى وضع آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة بسبب التدخلات والضغوط الأمريكية على مسقط"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.الخارجية الإيرانية: أي موقع تنطلق منه هجمات ضد إيران يعد "هدفا مشروعا"الجيش الأردني يعلن إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران
https://sarabic.ae/20260711/ولي-العهد-السعودي-وترامب-يؤكدان-أهمية-أمن-الملاحة-والممرات-البحرية-1115118400.html
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ترامب, العالم, العالم العربي, روسيا, هرمز
ترامب, العالم, العالم العربي, روسيا, هرمز
ترامب: نعتزم ضمان أمن مضيق هرمز وسنتقاضى رسوما مقابل ذلك
12:36 GMT 13.07.2026 (تم التحديث: 12:42 GMT 13.07.2026)
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم ضمان أمن مضيق هرمز والسيطرة عليه وستتقاضى رسومًا مقابل ذلك.
وقال ترامب خلال إحاطة صحفية: "لقد حرسناه مجانًا، والآن سنحرسه مقابل أجر... نريد فقط تعويضًا عن تعريض شعبنا للخطر".
وأضاف: "الولايات المتحدة تعتزم توجيه ضربات عنيفة للغاية ضد إيران".
وتابع: "لقد أبرمنا اتفاقًا. كان جاهزًا، ثم انتهكوه (في إشارة إلى إيران)".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اتهم في وقت سابق من اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية بـ"ممارسة ضغوط علنية وسرية على سلطنة عُمان، ما أدى إلى تعثر جهود التوصل إلى آلية مشتركة لضمان أمن الملاحة في مضيق "هرمز"، وفق تعبيره.
وقال بقائي، في مؤتمر صحفي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن التوصل إلى اتفاق في محادثات مسقط حول الملف النووي الإيراني ومضيق هرمز، "عارية تمامًا عن الصحة"، مؤكدًا أن المحادثات التي جرت أول أمس السبت، "ركّزت فقط على ترتيبات إدارة المضيق، وفقًا للمادة الخامسة من مذكرة التفاهم".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "طهران كانت تسعى، بالتشاور مع سلطنة عُمان، إلى وضع آلية تضمن المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، إلا أن هذه الجهود لم تصل إلى نتيجة بسبب التدخلات والضغوط الأمريكية على مسقط"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.