https://sarabic.ae/20260713/الجيش-الأردني-يعلن-إسقاط-4-صواريخ-قادمة-من-إيران-1115159828.html

الجيش الأردني يعلن إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران

الجيش الأردني يعلن إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، فجر اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت وأسقطت 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من... 13.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-13T05:37+0000

2026-07-13T05:37+0000

2026-07-13T05:37+0000

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وقال مصدر عسكري مسؤول إن عملية الاعتراض لم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية، مشيرًا إلى أن "فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا، التي سقطت في عدد من المواقع، واتخذت الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة لتأمينها والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات". وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية تواصل أداء مهامها بأعلى درجات الجاهزية، وتتابع مختلف التطورات للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة أو مجالها الجوي"، مشددًا أن "أي محاولة لانتهاك السيادة الأردنية ستُواجَه بكل حزم وفق قواعد الاشتباك المعتمدة وبما يحقق المصلحة الوطنية"، وفقًا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية. ودعا المصدر المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم تداول الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، "استهداف مستودعات للوقود ومخازن للذخيرة داخل قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن"، مؤكدًا أن "العملية جاءت ردًا على الهجمات الأمريكية، التي استهدفت مواقع تابعة للقوات المسلحة الإيرانية".وأضاف البيان أن "المرحلة الأولى من الرد الإيراني شملت استهداف عدد من مستودعات الصواريخ والوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة"، مشيرًا إلى أن "الضربات أدت إلى اندلاع حرائق داخل القاعدة".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال الموجدة الجديدة من الضربات ضد إيران، وأشارت إلى أن الهجوم استمر قرابة 6 ساعات.وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "استكملنا موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران... واستخدمنا مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية، لأول مرة، في الضربات على إيران".وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت "أنظمة دفاع جوي عسكرية إيرانية، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صاروخية وطائرات مسيرة، وزوارق صغيرة، وذلك باستخدام طائرات مقاتلة وسفن بحرية أمريكية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه، وزوارق مسيرة هجومية أحادية الاتجاه استخدمت لأول مرة".وكتبت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر منصة "إكس": "في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت موسكو)، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية شن المزيد من الضربات ضد إيران، لمواصلة تقويض قدرتها على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز بحرية".

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