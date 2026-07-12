https://sarabic.ae/20260712/ترامب-وحهنا-ضربات-شديدة-لإيران-ومضيق-هرمز-مفتوح-1115148196.html

ترامب: وحهنا ضربات شديدة لإيران ومضيق هرمز مفتوح

ترامب: وحهنا ضربات شديدة لإيران ومضيق هرمز مفتوح

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحًا أمام حركة الملاحة التجارية، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T14:19+0000

2026-07-12T14:19+0000

2026-07-12T14:19+0000

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وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن "الولايات المتحدة ضربت إيران بقوة شديدة الليلة الماضية"، مضيفا: "كان لدينا اتفاق مع الإيرانيين أمس وتنازلوا عن كل شيء ثم فجأة بعد ساعتين ضربوا سفينة بمسيرة".وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في وقت سابق اليوم الأحد، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التي تعبر الممر المائي الدولي بشكل قانوني، مشددةً على أن القوات الأمريكية متمركزة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة.وأضافت في بيان لها، أن حركة الملاحة في المضيق مستمرة رغم ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر" والمضايقات والتهديدات والتصريحات التصعيدية، مؤكدةً أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ولن تمنع استمرار حركة السفن عبره.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق اليوم ، إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، بعد اعتراض سفينة قال إنها "خالفت المسار المعتمد وتعرضت لإطلاق طلقة تحذيرية".وقال الحرس، فجر اليوم الأحد، في بيان له: "في بياننا السابق، قلنا إن تدخلات الأجانب وفرضهم مسارات غير قانونية لحركة السفن في مضيق هرمز سيقابل برد حاسم منا، وسيؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في المضيق. وقبل ساعات، جرى تجاهل هذه التحذيرات، وبتحريض من أطراف أجنبية حاولت سفن عدة العبور عبر مسارات غير معتمدة، ولم تستجب لتحذيراتنا وتنبيهاتنا بتصحيح مسارها والالتزام بالمسار المعتمد".وأكد بيان الحرس الثوري الإيراني أنه "في أعقاب هذا الحادث، أولًا: ونظرًا لحالة انعدام الأمن، التي نجمت عن التدخل غير القانوني للأجانب، يُغلق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وحتى انتهاء التدخلات الأمريكية في هذه المنطقة، ولن يسمح لأي سفينة بالمرور. ثانيًا: إذا ارتكب العدو المعتدي، بذريعة هذا الحادث الذي كان هو المتسبب فيه، أي خطأ أو عدوان جديد ضدنا، فسيرد عليه بقوة أكبر، وستستهدف قواعد جديدة للعدو في المنطقة".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصدر مطّلع على المفاوضات مع إيران، أن سلطنة عمان اقترحت إنشاء ممرين مائيين في مضيق هرمز، وأضاف التقرير أن "سلطنة عمان أعدت مقترحًا لإدارة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسارين منفصلين يخضعان لرقابة متبادلة".وأضاف المصدر أنه "يُقترح إنشاء أحد الممرين عبر المياه الإقليمية العمانية في مضيق هرمز. وستجرى الملاحة هناك وفقًا للشروط السارية قبل الصراع الأمريكي الإسرائيلي ضد إيران. ويقترح تسمية هذا المسار بالمسار الجنوبي".ووفقًا للمصدر، قد ينشأ ممر شمالي عبر المياه الإقليمية الإيرانية، ويتطلب المرور عبره موافقة إلزامية من السلطات الإيرانية. ولا توجد أي بنود لفرض رسوم على استخدام هذا الممر.

https://sarabic.ae/20260712/بعد-إغلاق-هرمز-وتجدد-الضربات-المتبادلة-هل-اقتربت-واشنطن-وطهران-من-المواجهة-الكبرى-1115138470.html

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https://sarabic.ae/20260712/إيران-تصعد-بشأن-مضيق-هرمز-سيطرنا-عليه-بالقوة-وسنحافظ-عليه-بالقوة-1115144083.html

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