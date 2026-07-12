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https://sarabic.ae/20260712/الجيش-الأمريكي-مضيق-هرمز-مفتوح-وإيران-لا-تملك-السيطرة-عليه-1115147205.html
الجيش الأمريكي: مضيق هرمز مفتوح وإيران لا تملك السيطرة عليه
الجيش الأمريكي: مضيق هرمز مفتوح وإيران لا تملك السيطرة عليه
سبوتنيك عربي
أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التي تعبر الممر المائي الدولي بشكل قانوني، مشددةً على أن... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T13:05+0000
2026-07-12T13:05+0000
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وأضافت في بيان لها، أن حركة الملاحة في المضيق مستمرة رغم ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر" والمضايقات والتهديدات والتصريحات التصعيدية، مؤكدةً أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ولن تمنع استمرار حركة السفن عبره.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات الأمريكية، التي نُفذت هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدةً أن العملية "جاءت ردا على مهاجمة القوات الإيرانية سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيّرة، وسفن حربية".وأشارت إلى أن "الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".وأضافت أنه "على مدار 3 ليال من الضربات، التي نُفذت هذا الأسبوع، استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 300 هدف عسكري، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز"، مشددة أن "حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ما تزال مستمرة".وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت "القوات الأمريكية في تأمين العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز"، على حد قولها.وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، صباح اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به"، وفق تعبيره.
https://sarabic.ae/20260712/بعد-تجدد-الضربات-6-دول-عربية-تندد-بانتهاك-سيادتها-وتحذر-طهران-من-تصعيد-شامل-1115142254.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار العالم الآن, العالم, مضيق هرمز

الجيش الأمريكي: مضيق هرمز مفتوح وإيران لا تملك السيطرة عليه

13:05 GMT 12.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© REUTERS Stringer
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أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، أن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن التي تعبر الممر المائي الدولي بشكل قانوني، مشددةً على أن القوات الأمريكية متمركزة وجاهزة لضمان استمرار حرية الملاحة.
وأضافت في بيان لها، أن حركة الملاحة في المضيق مستمرة رغم ما وصفته بـ"العدوان الإيراني غير المبرر" والمضايقات والتهديدات والتصريحات التصعيدية، مؤكدةً أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، ولن تمنع استمرار حركة السفن عبره.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، استكمال "الجولة الثالثة" من الضربات الأمريكية، التي نُفذت هذا الأسبوع ضد إيران، مؤكدةً أن العملية "جاءت ردا على مهاجمة القوات الإيرانية سفينة تجارية أخرى في مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.
وقالت "سنتكوم" في منشور عبر منصة "إكس": "ضربت القوات الأمريكية نحو 140 هدفا عسكريا إيرانيا باستخدام ذخائر دقيقة أُطلقت من طائرات مقاتلة برية وبحرية، وطائرات مسيّرة، وسفن حربية".
وأشارت إلى أن "الأهداف شملت مواقع صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية، وقدرات بحرية، ومستودعات ذخيرة، وشبكات اتصالات، ومواقع مراقبة ساحلية".
قذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
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11:00 GMT
وأضافت أنه "على مدار 3 ليال من الضربات، التي نُفذت هذا الأسبوع، استهدفت القوات الأمريكية أكثر من 300 هدف عسكري، وذلك بتوجيه من الرئيس الأمريكي، بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز"، مشددة أن "حركة عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات البحرية الدولية، ما تزال مستمرة".
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، ساعدت "القوات الأمريكية في تأمين العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية، ونحو 400 مليون برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز"، على حد قولها.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن، صباح اليوم الأحد، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة "حتى إشعار آخر"، بعدما قال إنه أوقف سفينة بإطلاق طلقات تحذيرية عليها إثر محاولتها العبور عبر "مسار غير مصرح به"، وفق تعبيره.
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