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بعد تجدد الضربات.. 6 دول عربية تندد بانتهاك سيادتها وتحذر طهران من تصعيد شامل
بعد تجدد الضربات.. 6 دول عربية تندد بانتهاك سيادتها وتحذر طهران من تصعيد شامل
سبوتنيك عربي
توالت الإدانات العربية والخليجية للهجمات الإيرانية، التي استهدفت كلًا من قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عُمان والأردن، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من أن... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T11:00+0000
2026-07-12T11:00+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
مصر
الكويت
سلطنة عمان
العالم العربي
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وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الهجمات "تمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادتها وسلامة أراضيها"، مشددة على "احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفق القانون الدولي".فيما اعتبرت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، الاعتداءات "خرقًا صارخًا للقانون الدولي"، وأعلنت "احتفاظها بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد".وقالت: "تؤكد وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب".كما جدد الأردن دعمه المطلق للدول المستهدفة ورفضه لأي انتهاك لسيادتها، و"وقوفَه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها".وفي السياق ذاته، استنكرت سلطنة عُمان استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.وأعلنت إيران، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في 5 دول الشرق الأوسط، هي قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مؤكدةً أن ذلك يأتي ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز.وفي المقابل، أعلنت قطر والكويت والبحرين والإمارات تفعيل دفاعاتها الجوية للتصدي للهجمات، بينما هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق عملياته إذا استمرت الهجمات الأمريكية، مؤكدًا استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي" في المنطقة.وردا على ذلك، شنّت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
https://sarabic.ae/20260712/بعد-إغلاق-هرمز-وتجدد-الضربات-المتبادلة-هل-اقتربت-واشنطن-وطهران-من-المواجهة-الكبرى-1115138470.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
قطر
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, مصر, الكويت, سلطنة عمان, العالم العربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, مصر, الكويت, سلطنة عمان, العالم العربي

بعد تجدد الضربات.. 6 دول عربية تندد بانتهاك سيادتها وتحذر طهران من تصعيد شامل

11:00 GMT 12.07.2026
© REUTERS U.S. Central Commandقذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026
قذيفة تم إطلاقها خلال ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه جولة ثالثة من الضربات خلال الأسبوع الحالي ضد إيران، في لقطة الشاشة هذه المأخوذة من مقطع فيديو تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
© REUTERS U.S. Central Command
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توالت الإدانات العربية والخليجية للهجمات الإيرانية، التي استهدفت كلًا من قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عُمان والأردن، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من أن "استمرار هذه الاعتداءات يهدد أمن المنطقة، ويقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر".
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الهجمات "تمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادتها وسلامة أراضيها"، مشددة على "احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفق القانون الدولي".
فيما اعتبرت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، الاعتداءات "خرقًا صارخًا للقانون الدولي"، وأعلنت "احتفاظها بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد".
وقالت: "تؤكد وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية المصرية الهجمات بوصفها "انتهاكًا لسيادة الدول الخليجية، وتصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي"، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول المستهدفة.
كما جدد الأردن دعمه المطلق للدول المستهدفة ورفضه لأي انتهاك لسيادتها، و"وقوفَه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها".
وفي السياق ذاته، استنكرت سلطنة عُمان استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.

بينما أدانت السعودية استمرار ما وصفته بـ"السلوك الإيراني المزعزع" لاستقرار المنطقة، معتبرة أن "تكرار الاعتداءات على السفن التجارية والدول العربية يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار، ويهدد أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي".

وأعلنت إيران، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في 5 دول الشرق الأوسط، هي قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مؤكدةً أن ذلك يأتي ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز.
يظهر في هذه اللقطة المأخوذة من مقطع مصور تم توزيعه في 11 يوليو/ تموز 2026، مقذوف يسقط في موقع غير معروف، وذلك في أعقاب ما وصفته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بأنه ضربات استهدفت أهدافا عسكرية إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
بعد إغلاق هرمز وتجدد الضربات المتبادلة.. هل اقتربت واشنطن وطهران من المواجهة الكبرى؟
07:08 GMT
وفي المقابل، أعلنت قطر والكويت والبحرين والإمارات تفعيل دفاعاتها الجوية للتصدي للهجمات، بينما هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق عملياته إذا استمرت الهجمات الأمريكية، مؤكدًا استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي" في المنطقة.
وكانت أمريكا قصفت إيران، ليلة الثامن من يوليو/ تموز الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".
وردا على ذلك، شنّت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".
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