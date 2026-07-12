https://sarabic.ae/20260712/بعد-تجدد-الضربات-6-دول-عربية-تندد-بانتهاك-سيادتها-وتحذر-طهران-من-تصعيد-شامل-1115142254.html

بعد تجدد الضربات.. 6 دول عربية تندد بانتهاك سيادتها وتحذر طهران من تصعيد شامل

بعد تجدد الضربات.. 6 دول عربية تندد بانتهاك سيادتها وتحذر طهران من تصعيد شامل

سبوتنيك عربي

توالت الإدانات العربية والخليجية للهجمات الإيرانية، التي استهدفت كلًا من قطر والكويت والبحرين والإمارات وسلطنة عُمان والأردن، اليوم الأحد، وسط تحذيرات من أن... 12.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-12T11:00+0000

2026-07-12T11:00+0000

2026-07-12T11:00+0000

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

مصر

الكويت

سلطنة عمان

العالم العربي

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وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها، أن الهجمات "تمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادتها وسلامة أراضيها"، مشددة على "احتفاظها بحق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وفق القانون الدولي".فيما اعتبرت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، الاعتداءات "خرقًا صارخًا للقانون الدولي"، وأعلنت "احتفاظها بحق الرد وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد".وقالت: "تؤكد وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثّل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب".كما جدد الأردن دعمه المطلق للدول المستهدفة ورفضه لأي انتهاك لسيادتها، و"وقوفَه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها".وفي السياق ذاته، استنكرت سلطنة عُمان استهداف مواقع في محافظة مسندم بطائرات مسيرة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.وأعلنت إيران، اليوم الأحد، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في 5 دول الشرق الأوسط، هي قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، باستخدام صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، مؤكدةً أن ذلك يأتي ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة وإغلاق مضيق هرمز.وفي المقابل، أعلنت قطر والكويت والبحرين والإمارات تفعيل دفاعاتها الجوية للتصدي للهجمات، بينما هدد الحرس الثوري الإيراني بتوسيع نطاق عملياته إذا استمرت الهجمات الأمريكية، مؤكدًا استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى انتهاء ما وصفه بـ"التدخل الأمريكي" في المنطقة.وردا على ذلك، شنّت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".

https://sarabic.ae/20260712/بعد-إغلاق-هرمز-وتجدد-الضربات-المتبادلة-هل-اقتربت-واشنطن-وطهران-من-المواجهة-الكبرى-1115138470.html

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

قطر

مصر

الكويت

سلطنة عمان

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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, قطر, مصر, الكويت, سلطنة عمان, العالم العربي