https://sarabic.ae/20260712/إيران-تشن-هجوما-على-أهداف-أمريكية-في-5-دول-بالشرق-الأوسط-1115135934.html
إيران تشن هجوما على أهداف أمريكية في 5 دول بالشرق الأوسط
إيران تشن هجوما على أهداف أمريكية في 5 دول بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
شنّت إيران اليوم الأحد، هجومًا على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، ردًا على الهجمات الأمريكية الأخيرة عليها، وذلك بعد إغلاق الحرس الثوري مضيق هرمز "حتى إشعار... 12.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-12T05:05+0000
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وقالت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن الجيش الإيراني: "الجيش استخدم طائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية المستمرة في جنوب إيران، لضرب نظام 'باتريوت' للدفاع الجوي الأمريكي، ومستودع ذخيرة، ومنشأة رادار عسكرية أمريكية في الكويت".وأوضح الجيش الإيراني أنه "ردًا على الهجمات الأمريكية المتواصلة، شنّت إيران هجمات على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، بصواريخ بالستية".وبحسب التقارير، فإن "القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، نفذت هجومًا مفاجئًا عنيفًا، حيث قصفت مراكز الدعم اللوجستي ومنصات التزود بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان".بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لوكالة "رويترز"، قام الحرس الثوري الإيراني بتدمير مركز قيادة وحظائر طائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9" في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن.وأعلنت وزارة الدفاع القطرية استمرار قواتها المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ البالستية التي استهدفت بلادها.وقال الجيش الكويتي إن القوات المسلحة تتصدى حاليًا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.وفي غضون ذلك، أعلنت سلطات البحرين أن الدفاعات الجوية للبلاد تتصدى لاعتداءات إيرانية.وفي وقت سابق، وردت تقارير عن وقوع انفجارات في مدن عسلوية وكونارك وبندر عباس وسيريك وشابهار جنوبي إيران. ووقعت هذه الانفجارات بعد أن بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشن قصف صاروخي على إيران، جاء ردًا على إغلاق طهران لمضيق هرمز.وأغلقت إيران مضيق هرمز ليل أمس السبت/ فجر اليوم الأحد. وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.وردًا على ذلك، شنّت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".سماع دوي انفجارات في بوشهر وبندر عباس جنوب إيرانمسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في "هرمز"
https://sarabic.ae/20260712/سنتكوم-تعلن-استكمال-الجولة-الثالثة-من-الضربات-ضد-إيران-واستهداف-نحو-140-هدفا-عسكريا--1115135587.html
https://sarabic.ae/20260712/البحرين-تطلق-صفارات-الإنذار-والإمارات-تتعامل-مع-تهديد-صاروخي-وقطر-تؤكد-أن-مستوى-التهديد-مرتفع--1115134928.html
https://sarabic.ae/20260711/الحرس-الثوري-إغلاق-مضيق-هرمز-حتى-إشعار-آخر-بعد-اعتراض-سفينة-وإطلاق-طلقة-تحذيرية-عليها-1115134007.html
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إيران, قطر, سلطنة عمان, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, الكويت
إيران, قطر, سلطنة عمان, البحرين, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الأردن, الكويت
إيران تشن هجوما على أهداف أمريكية في 5 دول بالشرق الأوسط
شنّت إيران اليوم الأحد، هجومًا على أهداف أمريكية في الشرق الأوسط، ردًا على الهجمات الأمريكية الأخيرة عليها، وذلك بعد إغلاق الحرس الثوري مضيق هرمز "حتى إشعار آخر".
وقالت وسائل إعلام إيرانية، نقلًا عن الجيش الإيراني: "الجيش استخدم طائرات مسيرة ردًا على الهجمات الأمريكية المستمرة في جنوب إيران، لضرب نظام 'باتريوت' للدفاع الجوي الأمريكي، ومستودع ذخيرة، ومنشأة رادار عسكرية أمريكية في الكويت".
وأضاف: "نحذر من أن مسؤولية تفاقم عدم الاستقرار في المنطقة تقع على عاتق العدو الأمريكي الصهيوني، ونتعهد بردٍّ أشدّ قسوة إذا استمرت الهجمات".
وأوضح الجيش الإيراني أنه "ردًا على الهجمات الأمريكية المتواصلة، شنّت إيران هجمات على قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر، بصواريخ بالستية".
وبحسب التقارير، فإن "القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، نفذت هجومًا مفاجئًا عنيفًا، حيث قصفت مراكز الدعم اللوجستي ومنصات التزود بالوقود لحاملات الطائرات الأمريكية في ميناء الدقم بسلطنة عمان".
وأشارت إلى أنه تم "استهداف منشآت الاتصالات والرادار العسكرية الأمريكية في البحرين".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا لوكالة "رويترز"، قام الحرس الثوري الإيراني بتدمير مركز قيادة وحظائر طائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9" في قاعدة الأمير الحسن الجوية في الأردن.
وأشارت تقارير إيرانية إلى أن الحرس الثوري الإيراني، هدد بـ"ضرب قواعد العدو في الشرق الأوسط، إذا تعرضت البلاد لمزيد من العدوان" في أعقاب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز.
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية استمرار قواتها المسلحة في التصدي لعدد من الهجمات بالصواريخ البالستية التي استهدفت بلادها.
وقال الجيش الكويتي إن القوات المسلحة تتصدى حاليًا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي.
ومن جهتها، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بأنها "تتعامل حاليًا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من إيران، وتؤكد وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".
وفي غضون ذلك، أعلنت سلطات البحرين أن الدفاعات الجوية للبلاد تتصدى لاعتداءات إيرانية.
وفي وقت سابق، وردت تقارير عن وقوع انفجارات في مدن عسلوية وكونارك وبندر عباس وسيريك وشابهار جنوبي إيران. ووقعت هذه الانفجارات بعد أن بدأت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بشن قصف صاروخي على إيران، جاء ردًا على إغلاق طهران لمضيق هرمز.
وأغلقت إيران مضيق هرمز ليل أمس السبت/ فجر اليوم الأحد. وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن هذا الإجراء "سيستمر حتى نهاية التدخل الأمريكي في المنطقة"، على حد قوله.
وبدأت الولايات المتحدة قصفها مجددًا على إيران، ليلة الثامن من يوليو/ تموز الجاري، رغم وجود مذكرة تفاهم موقعة بين البلدين تدعو إلى إنهاء النزاع العسكري بينهما. وبررت واشنطن ذلك بأنه "رد على تصرفات إيران ضد السفن التجارية في المياه الخاضعة لسيطرتها".
وردًا على ذلك، شنّت إيران ضربات على البنى التحتية العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية قصف واشنطن لأراضي بلادها بأنه "انتهاك خطير للاتفاقيات المبرمة".