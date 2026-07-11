https://sarabic.ae/20260711/مسقط-وطهران-تتفقان-على-مواصلة-المباحثات-بشأن-الملاحة-في-هرمز---1115131783.html

مسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في "هرمز"

مسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في "هرمز"

سبوتنيك عربي

اتفقت سلطنة عُمان وإيران، اليوم السبت، على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة تضمن سلامة وحرية... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T19:41+0000

2026-07-11T19:41+0000

2026-07-11T19:41+0000

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مضيق هرمز

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وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الجانبين عقدا، في العاصمة مسقط، مباحثات تناولت مستجدات الأوضاع في مضيق هرمز، وسبل ضمان أمن الملاحة وحرية العبور، في ظل التطورات الإقليمية والتداعيات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260711/إيران-تعلن-مقتل-17-شخصا-وإصابة-115-آخرين-جراء-الهجمات-الأميركية-خلال-يومين-1115123846.html

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