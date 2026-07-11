مسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في "هرمز"
© REUTERS Stringerسفن راسية في مضيق هرمز، كما يُرى من مسندم، سلطنة عمان، 19 يونيو/ حزيران 2026
© REUTERS Stringer
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اتفقت سلطنة عُمان وإيران، اليوم السبت، على مواصلة المباحثات الفنية والسياسية بشأن الملاحة في مضيق هرمز، بهدف التوصل إلى تفاهمات مشتركة تضمن سلامة وحرية الملاحة، بما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أن الجانبين عقدا، في العاصمة مسقط، مباحثات تناولت مستجدات الأوضاع في مضيق هرمز، وسبل ضمان أمن الملاحة وحرية العبور، في ظل التطورات الإقليمية والتداعيات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة.
وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.