ترامب: ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران إذا اغتالت الرئيس الأمريكي

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
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59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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الحدث من سبوتنيك
1.24 مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
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بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
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57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثيرات النوم: مفتاح الصحة الجسدية والنفسية للإنسان
10:33 GMT
15 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
10:48 GMT
11 د
مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
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ع الموجة مع ايلي
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نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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https://sarabic.ae/20260711/ترامب-ألف-صاروخ-جاهز-للإطلاق-وموجه-نحو-إيران-إذا-اغتالت-الرئيس-الأمريكي-1115118031.html
ترامب: ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران إذا اغتالت الرئيس الأمريكي
ترامب: ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران إذا اغتالت الرئيس الأمريكي
سبوتنيك عربي
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران برد عسكري واسع إذا أقدمت على تنفيذ أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي تلقى أوامر مسبقة للتعامل... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T03:52+0000
2026-07-11T03:52+0000
ترامب
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هناك ألف صاروخ ملقّمة ومجهّزة وموجّهة نحو جمهورية إيران الإسلامية، ومعها آلاف الصواريخ الأخرى الجاهزة لتتبعها على الفور، في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها، الذي أُعلن عنه في عدة أرجاء من العالم، باغتيال، أو محاولة اغتيال، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، وفي هذه الحالة، أنا!"وأضاف: "لقد صُدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي جاهز ومستعد وقادر، لمدة عام كامل قابل للتمديد، على تدمير وإبادة جميع المناطق في إيران بالكامل".وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه أصدر تعليمات مسبقة تقضي بتوجيه ضربات "بمستويات غير مسبوقة" لإيران إذا نجحت أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أنه كان هدفا لطهران منذ سنوات.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260710/ترامب-لا-توجد-خطة-إيرانية-جديدة-لاغتيالي-هم-يريدون-قتلي-منذ-سنوات-1115108069.html
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ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران إذا اغتالت الرئيس الأمريكي

03:52 GMT 11.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© AP Photo / Carl Court
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هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران برد عسكري واسع إذا أقدمت على تنفيذ أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي تلقى أوامر مسبقة للتعامل مع مثل هذا السيناريو.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هناك ألف صاروخ ملقّمة ومجهّزة وموجّهة نحو جمهورية إيران الإسلامية، ومعها آلاف الصواريخ الأخرى الجاهزة لتتبعها على الفور، في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها، الذي أُعلن عنه في عدة أرجاء من العالم، باغتيال، أو محاولة اغتيال، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، وفي هذه الحالة، أنا!"
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
ترامب: لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي هم يريدون قتلي منذ سنوات
أمس, 15:32 GMT
وأضاف: "لقد صُدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي جاهز ومستعد وقادر، لمدة عام كامل قابل للتمديد، على تدمير وإبادة جميع المناطق في إيران بالكامل".
وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه أصدر تعليمات مسبقة تقضي بتوجيه ضربات "بمستويات غير مسبوقة" لإيران إذا نجحت أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أنه كان هدفا لطهران منذ سنوات.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أنا على قائمتهم (الإيرانيين) منذ مدة طويلة"، وأردف: "الأمر الوحيد هو أنني أصدرت تعليمات، في حال حدوث أي شيء، بقصفهم حرفيا بمستويات لم يشهدوها من قبل".
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.
ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.
بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
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