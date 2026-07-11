https://sarabic.ae/20260711/ترامب-ألف-صاروخ-جاهز-للإطلاق-وموجه-نحو-إيران-إذا-اغتالت-الرئيس-الأمريكي-1115118031.html

ترامب: ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران إذا اغتالت الرئيس الأمريكي

ترامب: ألف صاروخ جاهز للإطلاق وموجه نحو إيران إذا اغتالت الرئيس الأمريكي

سبوتنيك عربي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إيران برد عسكري واسع إذا أقدمت على تنفيذ أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي تلقى أوامر مسبقة للتعامل... 11.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-11T03:52+0000

2026-07-11T03:52+0000

2026-07-11T03:52+0000

ترامب

إيران

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وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "هناك ألف صاروخ ملقّمة ومجهّزة وموجّهة نحو جمهورية إيران الإسلامية، ومعها آلاف الصواريخ الأخرى الجاهزة لتتبعها على الفور، في حال أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها، الذي أُعلن عنه في عدة أرجاء من العالم، باغتيال، أو محاولة اغتيال، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، وفي هذه الحالة، أنا!"وأضاف: "لقد صُدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأمريكي جاهز ومستعد وقادر، لمدة عام كامل قابل للتمديد، على تدمير وإبادة جميع المناطق في إيران بالكامل".وقال ترامب، أمس الجمعة، إنه أصدر تعليمات مسبقة تقضي بتوجيه ضربات "بمستويات غير مسبوقة" لإيران إذا نجحت أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أنه كان هدفا لطهران منذ سنوات.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناءً على طلب طهران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار قد انتهى.ووقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة تفاهم عن بُعد ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، تنص على إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط الماضي، إلا أن الجيش الأمريكي شنّ، ليلة 8 يوليو/تموز، سلسلة جديدة من الضربات العنيفة على إيران، وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن ذلك جاء ردًا على ممارسات إيرانية استهدفت سفنًا تجارية عابرة لمضيق هرمز.بدورها، أعلنت إيران عن شنّ ضربات انتقامية على قواعد أمريكية في المنطقة، واتهمت واشنطن بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260710/ترامب-لا-توجد-خطة-إيرانية-جديدة-لاغتيالي-هم-يريدون-قتلي-منذ-سنوات-1115108069.html

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