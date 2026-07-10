https://sarabic.ae/20260710/ترامب-لا-توجد-خطة-إيرانية-جديدة-لاغتيالي-هم-يريدون-قتلي-منذ-سنوات-1115108069.html

ترامب: لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي هم يريدون قتلي منذ سنوات

ترامب: لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي هم يريدون قتلي منذ سنوات

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أصدر تعليمات مسبقة تقضي بتوجيه ضربات "بمستويات غير مسبوقة" لإيران إذا نجحت أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أنه... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T15:32+0000

2026-07-10T15:32+0000

2026-07-10T15:32+0000

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وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أنا على قائمتهم (الإيرانيين) منذ مدة طويلة"، وأردف: "الأمر الوحيد هو أنني أصدرت تعليمات، في حال حدوث أي شيء، بقصفهم حرفيا بمستويات لم يشهدوها من قبل". وعند سؤاله عن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إسرائيل أشارت هذا الأسبوع إلى معلومات استخباراتية عن مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي، أشار ترامب إلى عدم وجود خطة جديدة من إيران، لكنه قال إن طهران تريد موته منذ سنوات. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ تتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي لاستهدافه منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية عام 2020، بينما شهدت جنازة المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، رفع لافتات تطالب باغتيال ترامب.

https://sarabic.ae/20260710/ترامب-أمريكا-توافق-على-على-مواصلة-المحادثات-مع-إيران-بناء-على-طلبها-1115107282.html

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