ترامب: لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي هم يريدون قتلي منذ سنوات

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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https://sarabic.ae/20260710/ترامب-لا-توجد-خطة-إيرانية-جديدة-لاغتيالي-هم-يريدون-قتلي-منذ-سنوات-1115108069.html
ترامب: لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي هم يريدون قتلي منذ سنوات
ترامب: لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي هم يريدون قتلي منذ سنوات
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أصدر تعليمات مسبقة تقضي بتوجيه ضربات "بمستويات غير مسبوقة" لإيران إذا نجحت أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أنه... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T15:32+0000
2026-07-10T15:32+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
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وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أنا على قائمتهم (الإيرانيين) منذ مدة طويلة"، وأردف: "الأمر الوحيد هو أنني أصدرت تعليمات، في حال حدوث أي شيء، بقصفهم حرفيا بمستويات لم يشهدوها من قبل". وعند سؤاله عن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إسرائيل أشارت هذا الأسبوع إلى معلومات استخباراتية عن مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي، أشار ترامب إلى عدم وجود خطة جديدة من إيران، لكنه قال إن طهران تريد موته منذ سنوات. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ تتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي لاستهدافه منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية عام 2020، بينما شهدت جنازة المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، رفع لافتات تطالب باغتيال ترامب.
https://sarabic.ae/20260710/ترامب-أمريكا-توافق-على-على-مواصلة-المحادثات-مع-إيران-بناء-على-طلبها-1115107282.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي هم يريدون قتلي منذ سنوات

15:32 GMT 10.07.2026
© REUTERS Yves Hermanالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© REUTERS Yves Herman
تابعنا عبر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه أصدر تعليمات مسبقة تقضي بتوجيه ضربات "بمستويات غير مسبوقة" لإيران إذا نجحت أي محاولة لاغتياله، مؤكدًا أنه كان هدفا لطهران منذ سنوات.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أنا على قائمتهم (الإيرانيين) منذ مدة طويلة"، وأردف: "الأمر الوحيد هو أنني أصدرت تعليمات، في حال حدوث أي شيء، بقصفهم حرفيا بمستويات لم يشهدوها من قبل".
وعند سؤاله عن التقارير الأخيرة التي تفيد بأن إسرائيل أشارت هذا الأسبوع إلى معلومات استخباراتية عن مخطط لاغتيال الرئيس الأمريكي، أشار ترامب إلى عدم وجود خطة جديدة من إيران، لكنه قال إن طهران تريد موته منذ سنوات.
وقال: "لا، لم تقدم إسرائيل أي شيء"، وواصل: "أنا على رأس قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ مدة طويلة، وهذه هي طبيعة الأمور".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
ترامب: أمريكا توافق على على مواصلة المحادثات مع إيران بناء على طلبها
14:51 GMT
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، إذ تتهم الولايات المتحدة إيران بالسعي لاستهدافه منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة أمريكية عام 2020، بينما شهدت جنازة المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، رفع لافتات تطالب باغتيال ترامب.
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