https://sarabic.ae/20260710/ترامب-أمريكا-توافق-على-على-مواصلة-المحادثات-مع-إيران-بناء-على-طلبها-1115107282.html

ترامب: أمريكا توافق على على مواصلة المحادثات مع إيران بناء على طلبها

ترامب: أمريكا توافق على على مواصلة المحادثات مع إيران بناء على طلبها

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة وافقت على مواصلة عملية التفاوض مع إيران بناء على طلب طهران، لكنه أشار إلى انتهاء وقف إطلاق... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T14:51+0000

2026-07-10T14:51+0000

2026-07-10T14:51+0000

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وكتب على منصة "تروث سوشيال": "طلبت منا الجمهورية الإسلامية الإيرانية مواصلة "المحادثات"، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أوضحت لهم، بشكل قاطع، أن وقف إطلاق النار قد انتهى!".وأفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، بأن وفدا سياسيا قطريا وصل إلى إيران، اليوم الجمعة، لإجراء مشاورات مع مسؤولين إيرانيين بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة.ويُرجح أن الوفد، الذي يضم مستشارًا لوزير الخارجية القطري، توجه إلى مدينة مشهد، حيث يوجد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وبحسب الوكالة، تهدف الزيارة إلى محاولة ترسيخ دور قطر كوسيط، في أعقاب التطورات الأخيرة، بما في ذلك الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية ومدنية داخل إيران، والتوترات المرتبطة بالاتهامات القطرية لإيران بشأن حادثة مزعومة في مضيق هرمز.يُذكر أنه في ليلة الأربعاء الماضي، شنت القوات الأمريكية سلسلة من الضربات العنيفة على إيران، وأفادت القوات الإيرانية بتوجيه ضربات انتقامية إلى قواعد أمريكية في البحرين والكويت، بينما اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة إنهاء الأعمال العدائية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران 2026، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.

https://sarabic.ae/20260710/باحث-في-الشأن-الإقليمي-الضغط-العسكري-الأمريكي-على-إيران-يهدف-لإعادة-تغيير-بعض-بنود-مذكرة-التفاهم-1115097911.html

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