https://sarabic.ae/20260707/القيادة-المركزية-الأمريكية-بدأنا-تنفيذ-سلسلة-ضربات-قوية-على-إيران-1115029031.html
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران
سبوتنيك عربي
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (البنتاغون) فجر اليوم الأربعاء ، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران . 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T22:05+0000
2026-07-07T22:05+0000
2026-07-07T22:05+0000
القيادة المركزية الأمريكية
إيران
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أفادت القيادة المركزية الأمريكية (البنتاغون) فجر اليوم الأربعاء ، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران .وقالت القيادة الأميركية في بيان على حسابها بمنصة "إكس ":" بدأت قوات القيادة المركزية تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران
إيران
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
القيادة المركزية الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
القيادة المركزية الأمريكية, إيران, أخبار إيران, العالم
القيادة المركزية الأمريكية: بدأنا تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران
أفادت القيادة المركزية الأمريكية (البنتاغون) فجر اليوم الأربعاء ، بأن قواتها بدأت تنفيذ سلسلة من الضربات القوية على إيران .
وقالت القيادة الأميركية في بيان على حسابها بمنصة "إكس ":" بدأت قوات القيادة المركزية تنفيذ سلسلة ضربات قوية على إيران