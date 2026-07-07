https://sarabic.ae/20260707/الخارجية-السعودية-ندين-استهداف-إيران-ناقلتين-سعودية-وقطرية-خلال-عبورهما-مضيق-هرمز-1115028104.html
الخارجية السعودية: ندين استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما مضيق هرمز
الخارجية السعودية: ندين استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها "تدين بأشد العبارات استهداف إيران لناقلة نفط، سعودية وقطرية، أثناء عبورهما مضيق هرمز". 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T20:21+0000
2026-07-07T20:21+0000
2026-07-07T20:21+0000
العالم
السعودية
قطر
أخبار ايران اليوم
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5f70c4ddfb1c0eaafeefc0ebdcd3d7eb.jpg
وأضافت: "تُشكل هذه الهجمات الإيرانية غير المقبولة اعتداءً على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية".وتابعت الوزارة: "نطالب إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال التي تُهدد أمن المنطقة، وسلامة الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، ونُحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، وأضرارها، وتداعياتها"، كما استدعت قطر نائب السفير الإيراني للاحتجاج على استهداف ناقلة في مضيق هرمز.من جهتها أعربت الخارجية الإيرانية عن "أسفها للاتهامات القطرية بشأن استهداف ناقلة نفط "الركيات"، معتبر إياها "مرفوضة ومثيرة للتساؤلات"، وأشارت إلى أن" إيران ملتزمة بما ورد في البند الخامس في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بشأن إدارة مضيق هرمز وتقديم الخدمات البحرية".وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تنص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.وتضمن ذلك تخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260707/قطر-تستدعي-نائب-السفير-الإيراني-للاحتجاج-على-استهداف-ناقلة-في-مضيق-هرمز-1115027216.html
السعودية
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/04/1113097875_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_1557f14f3fb92722c069c915881c7cf5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, السعودية, قطر, أخبار ايران اليوم, مضيق هرمز
العالم, السعودية, قطر, أخبار ايران اليوم, مضيق هرمز
الخارجية السعودية: ندين استهداف إيران ناقلتين سعودية وقطرية خلال عبورهما مضيق هرمز
أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنها "تدين بأشد العبارات استهداف إيران لناقلة نفط، سعودية وقطرية، أثناء عبورهما مضيق هرمز".
وأضافت: "تُشكل هذه الهجمات الإيرانية غير المقبولة اعتداءً على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية".
وتابعت الوزارة: "نطالب إيران بالكف الفوري عن جميع الأعمال التي تُهدد أمن المنطقة، وسلامة الملاحة الدولية، وإمدادات الطاقة، ونُحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، وأضرارها، وتداعياتها"، كما استدعت قطر نائب السفير الإيراني للاحتجاج على استهداف ناقلة في مضيق هرمز.
من جهتها أعربت الخارجية الإيرانية عن "أسفها للاتهامات القطرية بشأن استهداف ناقلة نفط "الركيات"، معتبر إياها "مرفوضة ومثيرة للتساؤلات"، وأشارت إلى أن" إيران ملتزمة بما ورد في البند الخامس في مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن بشأن إدارة مضيق هرمز وتقديم الخدمات البحرية".
وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا، منتصف يونيو/ حزيران الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تنص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.
وتضمن ذلك تخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وإنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.