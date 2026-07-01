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إيران تعلن شروط شراء المواد الغذائية من الشركات الأمريكية
إيران تعلن شروط شراء المواد الغذائية من الشركات الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشف وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء السلع الأساسية، مؤكدًا أن الأمر مرهون بتلبية الشروط... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T15:04+0000
2026-07-01T15:04+0000
العالم
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال نوري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "شراء السلع الأساسية من الشركات الأمريكية لن يتم إلا في حال تلبية شروط إيران".وأوضح أن حجم المعاملات مع الشركات الأمريكية قد يزداد إذا تم تقديم عروض مناسبة وشروط مواتية لرجال الأعمال الإيرانيين.وكشف ترامب، في وقت سابق، عن آلية مشروطة للإفراج عن أموال إيران المجمدة، تتمثل في شراء محاصيل ومنتجات غذائية حصرًا من المزارعين الأمريكيين.كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم لشراء المواد الغذائية والأدوية الأمريكية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد صرح بأنه "فيما يتعلق بشراء السلع، فإن وزارة الزراعة لدينا وسائر الجهات المسؤولة عن هذا الأمر تتخذ قراراتها وفقاً لما تراه مناسباً، سواء من حيث الأسعار أو من حيث الجودة؛ ولذلك لا توجد أي قيود في هذا الشأن".وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
https://sarabic.ae/20260701/بيزشكيان-إيران-حققت-مكاسب-اقتصادية-وتجارية-مهمة-عقب-التفاهمات-الأخيرة---1114864808.html
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العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تعلن شروط شراء المواد الغذائية من الشركات الأمريكية

15:04 GMT 01.07.2026
© REUTERSرجل يسير في ساحة آزادي، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في طهران، إيران، 23 مارس/ آذار 2026
رجل يسير في ساحة آزادي، وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران في طهران، إيران، 23 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© REUTERS
تابعنا عبر
كشف وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء السلع الأساسية، مؤكدًا أن الأمر مرهون بتلبية الشروط الإيرانية.
وقال نوري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "شراء السلع الأساسية من الشركات الأمريكية لن يتم إلا في حال تلبية شروط إيران".
وأوضح أن حجم المعاملات مع الشركات الأمريكية قد يزداد إذا تم تقديم عروض مناسبة وشروط مواتية لرجال الأعمال الإيرانيين.

وأكد أن طهران ستتجه لتأمين احتياجاتها من مصادر أخرى في حال كانت أسعار الشركات الأمريكية أعلى أو إذا كانت شروط التعاون أكثر صعوبة.

وكشف ترامب، في وقت سابق، عن آلية مشروطة للإفراج عن أموال إيران المجمدة، تتمثل في شراء محاصيل ومنتجات غذائية حصرًا من المزارعين الأمريكيين.
كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم لشراء المواد الغذائية والأدوية الأمريكية.
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
بيزشكيان: إيران حققت مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة عقب التفاهمات الأخيرة
14:45 GMT
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد صرح بأنه "فيما يتعلق بشراء السلع، فإن وزارة الزراعة لدينا وسائر الجهات المسؤولة عن هذا الأمر تتخذ قراراتها وفقاً لما تراه مناسباً، سواء من حيث الأسعار أو من حيث الجودة؛ ولذلك لا توجد أي قيود في هذا الشأن".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الماضي، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.
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