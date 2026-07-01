https://sarabic.ae/20260701/إيران-تعلن-شروط-شراء-المواد-الغذائية-من-الشركات-الأمريكية-1114864947.html

إيران تعلن شروط شراء المواد الغذائية من الشركات الأمريكية

إيران تعلن شروط شراء المواد الغذائية من الشركات الأمريكية

سبوتنيك عربي

كشف وزير الزراعة الإيراني غلام رضا نوري، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن شراء السلع الأساسية، مؤكدًا أن الأمر مرهون بتلبية الشروط... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T15:04+0000

2026-07-01T15:04+0000

2026-07-01T15:04+0000

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إيران

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وقال نوري في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا": "شراء السلع الأساسية من الشركات الأمريكية لن يتم إلا في حال تلبية شروط إيران".وأوضح أن حجم المعاملات مع الشركات الأمريكية قد يزداد إذا تم تقديم عروض مناسبة وشروط مواتية لرجال الأعمال الإيرانيين.وكشف ترامب، في وقت سابق، عن آلية مشروطة للإفراج عن أموال إيران المجمدة، تتمثل في شراء محاصيل ومنتجات غذائية حصرًا من المزارعين الأمريكيين.كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن نسبة كبيرة من الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم لشراء المواد الغذائية والأدوية الأمريكية.وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قد صرح بأنه "فيما يتعلق بشراء السلع، فإن وزارة الزراعة لدينا وسائر الجهات المسؤولة عن هذا الأمر تتخذ قراراتها وفقاً لما تراه مناسباً، سواء من حيث الأسعار أو من حيث الجودة؛ ولذلك لا توجد أي قيود في هذا الشأن".وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار، إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

https://sarabic.ae/20260701/بيزشكيان-إيران-حققت-مكاسب-اقتصادية-وتجارية-مهمة-عقب-التفاهمات-الأخيرة---1114864808.html

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