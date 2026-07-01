https://sarabic.ae/20260701/بيزشكيان-إيران-حققت-مكاسب-اقتصادية-وتجارية-مهمة-عقب-التفاهمات-الأخيرة---1114864808.html
بيزشكيان: إيران حققت مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة عقب التفاهمات الأخيرة
بيزشكيان: إيران حققت مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة عقب التفاهمات الأخيرة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن بلاده حققت إنجازات مهمة ومكاسب اقتصادية وتجارية عقب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T14:45+0000
2026-07-01T14:45+0000
2026-07-01T14:45+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مضيق هرمز
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg
وقال بيزشكيان، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن "إيران حققت إنجازات كبيرة في إطار التفاهمات الأخيرة، وتم إحراز مكاسب مهمة وقيّمة في المجالات الاقتصادية والتجارية". وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.
https://sarabic.ae/20260701/ترامب-لن-نشن-حربا-على-إيران-ما-دامت-ملتزمة-بعدم-امتلاك-سلاح-نووي-1114861358.html
https://sarabic.ae/20260701/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنهاجم-إيران-مجددا-إذا-اقتضت-الحاجة-1114857616.html
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_92:0:980:666_1920x0_80_0_0_ce7ab16762ccf3be355661a4c3807727.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز
بيزشكيان: إيران حققت مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة عقب التفاهمات الأخيرة
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن بلاده حققت إنجازات مهمة ومكاسب اقتصادية وتجارية عقب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات.