https://sarabic.ae/20260701/بيزشكيان-إيران-حققت-مكاسب-اقتصادية-وتجارية-مهمة-عقب-التفاهمات-الأخيرة---1114864808.html

بيزشكيان: إيران حققت مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة عقب التفاهمات الأخيرة

بيزشكيان: إيران حققت مكاسب اقتصادية وتجارية مهمة عقب التفاهمات الأخيرة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن بلاده حققت إنجازات مهمة ومكاسب اقتصادية وتجارية عقب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T14:45+0000

2026-07-01T14:45+0000

2026-07-01T14:45+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

مضيق هرمز

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/13/1112683196_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9366271de31bd4f144f23a81959ec711.jpg

وقال بيزشكيان، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إن "إيران حققت إنجازات كبيرة في إطار التفاهمات الأخيرة، وتم إحراز مكاسب مهمة وقيّمة في المجالات الاقتصادية والتجارية". وفي ليلة 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت إيران والولايات المتحدة مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري بينهما، الذي بدأ في 28 فبراير/ شباط الماضي. كما تحدد المذكرة جدولًا زمنيًا لموعد رفع الولايات المتحدة الحصار البحري وعودة إيران إلى الملاحة في مضيق هرمز.

https://sarabic.ae/20260701/ترامب-لن-نشن-حربا-على-إيران-ما-دامت-ملتزمة-بعدم-امتلاك-سلاح-نووي-1114861358.html

https://sarabic.ae/20260701/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنهاجم-إيران-مجددا-إذا-اقتضت-الحاجة-1114857616.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مضيق هرمز