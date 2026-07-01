https://sarabic.ae/20260701/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-سنهاجم-إيران-مجددا-إذا-اقتضت-الحاجة-1114857616.html

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنهاجم إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنهاجم إيران مجددا إذا اقتضت الحاجة

سبوتنيك عربي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن بلاده "مستعدة لشن هجوم جديد على إيران للمرة الثالثة إذا رأت أن الظروف تستدعي ذلك"، مؤكدًا أن... 01.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-01T09:48+0000

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وأضاف كاتس أن "العمليات العسكرية في لبنان لا تهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقًا، بل إلى تغيير الواقع"، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستبقى في المناطق التي وصفها بـ"الأمنية" في كل من لبنان وسوريا وقطاع غزة.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن "القوات الإسرائيلية عمدت، خلال العمليات العسكرية، إلى تجريف عدد من الطرق، ولا سيما الطريق الممتدة من منطقة حامول عند مدخل بلدة الناقورة وصولاً إلى بلدة عيتا الشعب جنوبي البلاد".وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "القوات الإسرائيلية قامت بقطع الأشجار المعمرة على جانبي الطريق"، مضيفة أنها "أنشأت بوابات عبور بين النسقين الأول والثاني، إضافة إلى المنطقة الصفراء والمنطقة الحدودية والمنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني".وأكد نتنياهو أن "أهم ما حققته إسرائيل في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، وذلك يمثل تحولًا كبيرًا في المفاهيم الأمنية المرتبطة بالجبهة الشمالية، وتلك المناطق الأمنية الجديدة تهدف إلى منع وجود أي تهديد مسلح بالقرب من الحدود الإسرائيلية".ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقًا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.

https://sarabic.ae/20260628/إيران-تربط-استدامة-أي-تفاهم-بوقف-العمليات-الإسرائيلية-في-لبنان-وانسحاب-القوات-الإسرائيلية-1114779123.html

https://sarabic.ae/20260630/نتنياهو-لم-يبق-لـحزب-الله-سوى-8-من-مخزون-صواريخه-1114843864.html

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