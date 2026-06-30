https://sarabic.ae/20260630/نتنياهو-لم-يبق-لـحزب-الله-سوى-8-من-مخزون-صواريخه-1114843864.html
نتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه
نتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام "حزب الله" لا يزال يمتلك قدرات عسكرية تهدد الأمن... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
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ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيانا لنتنياهو أوضح من خلاله أن "تل أبيب ماضية في فرض واقع أمني جديد على الحدود الشمالية".وأكد نتنياهو أن "أهم ما حققته إسرائيل في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، وذلك يمثل تحولا كبيرا في المفاهيم الأمنية المرتبطة بالجبهة الشمالية، وتلك المناطق الأمنية الجديدة تهدف إلى منع وجود أي تهديد مسلح بالقرب من الحدود الإسرائيلية".ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما وصفه بـ"جيش من الإرهابيين" على حدودها، مضيفًا أن "السياسة الأمنية الجديدة تقوم على منع أي بنية عسكرية يمكن استخدامها مستقبلاً في شن هجمات ضد إسرائيل".فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن "إسرائيل لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر بشكل كامل، ولم يبق لحزب الله سوى 8% من مخزون صواريخه".وشهدت واشنطن، منذ نيسان/ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.
https://sarabic.ae/20260629/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بقاء-جيشنا-في-لبنان-سيكون-طويل-الأمد-1114815568.html
https://sarabic.ae/20260627/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للبقاء-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-حتى-نزع-سلاح-حزب-الله-1114767240.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
نتنياهو: لم يبق لـ"حزب الله" سوى 8% من مخزون صواريخه
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان ما دام "حزب الله" لا يزال يمتلك قدرات عسكرية تهدد الأمن الإسرائيلي.
ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيانا لنتنياهو أوضح من خلاله أن "تل أبيب ماضية في فرض واقع أمني جديد على الحدود الشمالية".
وأكد نتنياهو أن "أهم ما حققته إسرائيل في لبنان هو إنشاء منطقة عازلة، وذلك يمثل تحولا كبيرا في المفاهيم الأمنية المرتبطة بالجبهة الشمالية، وتلك المناطق الأمنية الجديدة تهدف إلى منع وجود أي تهديد مسلح بالقرب من الحدود الإسرائيلية".
ولفت نتنياهو إلى أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما وصفه بـ"جيش من الإرهابيين" على حدودها، مضيفًا أن "السياسة الأمنية الجديدة تقوم على منع أي بنية عسكرية يمكن استخدامها مستقبلاً في شن هجمات ضد إسرائيل".
فيما شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي
على أن "إسرائيل لن تغادر جنوب لبنان حتى يزول الخطر بشكل كامل، ولم يبق لحزب الله سوى 8% من مخزون صواريخه".
ووقّعت إسرائيل ولبنان، الجمعة الماضية، اتفاقا إطاريًا برعاية الولايات المتحدة، يهدف في نهاية المطاف إلى إنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه
.
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/ أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما
، يشمل وقفا فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد على أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني، وفق تعبيرهما.