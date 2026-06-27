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كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى نزع سلاح "حزب الله"
كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى نزع سلاح "حزب الله"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، إلى حين نزع سلاح "حزب... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T16:52+0000
2026-06-27T16:52+0000
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وقال كاتس في كلمة مصورة: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنا وجّهنا الجيش بالاستعداد للبقاء طويلا في المنطقة الأمنية واتخاذ الاستعدادات اللازمة لحماية الجنود والتعامل مع التهديدات لمستوطنات الشمال".وكان النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن، علق اليوم السبت، على اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معبرا عن رفض الحزب لهذا الاتفاق.وأضاف: "موقفنا الثابت وهو أن هذه السلطة التي تأتمر بالأمريكي لن نستجيب لأي ما استسلمت به أمام الأمريكي والإسرائيلي، والسلطة اللبنانية اليوم مسؤولة عما أوصلت نفسها اليه".وأردف: "ونأمل ألا يصل لبنان بنتيجة استسلام هذه السلطة إلى مآزق، ذلك أن طريقة وأسلوب السلطة اللبنانية "انهزامي واستلامي"، من دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وبالتالي نحن أمام سلطة فاقدة للشرعية والميثاقية".وختم مؤكداً: "لا نعترف بالاتفاق، والمقاومة والسلاح باقيين فيما هذا الاتفاق لن ينفذ، أما خطواتنا المستقبلية فهي رهن المداولات والمشاورات التي تجريها ضمن الحزب ومع الحلفاء".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260627/حزب-الله-عبر-سبوتنيك-لا-نعترف-باتفاق-واشنطن-وسلاحنا-باق-والسلطة-وضعت-لبنان-في-مأزق-1114756655.html
https://sarabic.ae/20260626/روبيو-الولايات-المتحدة-وإسرائيل-ولبنان-اتفقوا-على-إنشاء-مجموعة-تنسيق-عسكرية-ثلاثية-1114751314.html
https://sarabic.ae/20260627/أمين-عام-حزب-الله-الاتفاق-الإطاري-بين-لبنان-وإسرائيل-تنازل-عن-السيادة-1114763769.html
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كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى نزع سلاح "حزب الله"

16:52 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergالجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، إلى حين نزع سلاح "حزب الله" بالكامل.
وقال كاتس في كلمة مصورة: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنا وجّهنا الجيش بالاستعداد للبقاء طويلا في المنطقة الأمنية واتخاذ الاستعدادات اللازمة لحماية الجنود والتعامل مع التهديدات لمستوطنات الشمال".

وأوضح كاتس أن "الاتفاق الإطاري الموقع أمس الجمعة، في واشنطن بين لبنان وإسرائيل لا يلزم الجيش الإسرائيلي بأي انسحاب من جنوب لبنان إلى أن يتم نزع سلاح "حزب الله" في جميع أنحاء لبنان وضمان أمن سكان شمالي إسرائيل".

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حزب الله عبر "سبوتنيك": لا نعترف باتفاق واشنطن وسلاحنا باق والسلطة وضعت لبنان في مأزق
09:17 GMT
وكان النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن، علق اليوم السبت، على اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معبرا عن رفض الحزب لهذا الاتفاق.
وقال الحاج حسن في تصريحات لـ"سبوتنيك": "هذا ليس اتفاقا إنما استسلاما من السلطة اللبنانية أمام أميركا والعدو الصهيوني. إنه استسلام كامل وتسليم كامل والشروط الواردة في الاتفاق تلزم لبنان، فيما لا التزامات وردت ضمنه في ما يتعلق بالجانب الإسرائيلي".
وأضاف: "موقفنا الثابت وهو أن هذه السلطة التي تأتمر بالأمريكي لن نستجيب لأي ما استسلمت به أمام الأمريكي والإسرائيلي، والسلطة اللبنانية اليوم مسؤولة عما أوصلت نفسها اليه".
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أمس, 21:24 GMT
وأردف: "ونأمل ألا يصل لبنان بنتيجة استسلام هذه السلطة إلى مآزق، ذلك أن طريقة وأسلوب السلطة اللبنانية "انهزامي واستلامي"، من دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وبالتالي نحن أمام سلطة فاقدة للشرعية والميثاقية".

واعتبر النائب عن "حزب الله" أن "السلطة عبر ما وقعت عليه تقول إنها ستسعين بالخارج وهي سلمت الأرض والمقدرات للعدو، وهذا أمر خطير جدا كما أنها رهنت نفسها برضى الإسرائيلي، وأدخلت نفسها في مأزق خطير وقاسٍ جداً".

وختم مؤكداً: "لا نعترف بالاتفاق، والمقاومة والسلاح باقيين فيما هذا الاتفاق لن ينفذ، أما خطواتنا المستقبلية فهي رهن المداولات والمشاورات التي تجريها ضمن الحزب ومع الحلفاء".
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14:15 GMT
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.

وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".

ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
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الرئيس اللبناني: اتفاق الإطار بداية استعادة السيادة الكاملة و"لا احتلال ولا وصاية" بعد اليوم
أمس, 19:26 GMT
وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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