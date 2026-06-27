https://sarabic.ae/20260627/كاتس-الجيش-الإسرائيلي-يستعد-للبقاء-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-حتى-نزع-سلاح-حزب-الله-1114767240.html

كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى نزع سلاح "حزب الله"

كاتس: الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان حتى نزع سلاح "حزب الله"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء لفترة طويلة في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، إلى حين نزع سلاح "حزب... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T16:52+0000

2026-06-27T16:52+0000

2026-06-27T16:52+0000

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وقال كاتس في كلمة مصورة: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأنا وجّهنا الجيش بالاستعداد للبقاء طويلا في المنطقة الأمنية واتخاذ الاستعدادات اللازمة لحماية الجنود والتعامل مع التهديدات لمستوطنات الشمال".وكان النائب اللبناني عن "حزب الله"، حسين الحاج حسن، علق اليوم السبت، على اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن، معبرا عن رفض الحزب لهذا الاتفاق.وأضاف: "موقفنا الثابت وهو أن هذه السلطة التي تأتمر بالأمريكي لن نستجيب لأي ما استسلمت به أمام الأمريكي والإسرائيلي، والسلطة اللبنانية اليوم مسؤولة عما أوصلت نفسها اليه".وأردف: "ونأمل ألا يصل لبنان بنتيجة استسلام هذه السلطة إلى مآزق، ذلك أن طريقة وأسلوب السلطة اللبنانية "انهزامي واستلامي"، من دون الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، وبالتالي نحن أمام سلطة فاقدة للشرعية والميثاقية".وختم مؤكداً: "لا نعترف بالاتفاق، والمقاومة والسلاح باقيين فيما هذا الاتفاق لن ينفذ، أما خطواتنا المستقبلية فهي رهن المداولات والمشاورات التي تجريها ضمن الحزب ومع الحلفاء".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.ووقّعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

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