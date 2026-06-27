https://sarabic.ae/20260627/أمين-عام-حزب-الله-الاتفاق-الإطاري-بين-لبنان-وإسرائيل-تنازل-عن-السيادة-1114763769.html

أمين عام "حزب الله": الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل "تنازل عن السيادة"

أمين عام "حزب الله": الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل "تنازل عن السيادة"

سبوتنيك عربي

انتقد الأمين العام "لحزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، الاتفاق الإطاري الذي أُعلن التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة، واصفًا إياه بأنه "تنازل عن السيادة"،... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T14:15+0000

2026-06-27T14:15+0000

2026-06-27T14:15+0000

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وقال قاسم، في بيان نشرته العلاقات العامة "لحزب الله"، اليوم السبت، إن "اتفاق الإطار في واشنطن مذل وعار وتنازل عن السيادة"، معتبرًا أنه "منعدم الوجود"، وداعيًا إلى تطبيق بنود مذكرة التفاهم الإيرانية - الأمريكية. وأضاف أن الحزب سيواصل، "بكل الوسائل اللازمة والضغوطات الدولية والعربية"، العمل من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم، والانسحاب من الأراضي اللبنانية. ووجّه الأمين العام "لحزب الله" انتقادات إلى السلطات اللبنانية، داعيًا إياها إلى التراجع عن ما وصفه بـ"الخطيئات التي تُخرب لبنان"، على حد قوله، ومؤكدًا استعداد الحزب للتعاون من أجل "تعزيز سيادة لبنان، وتحرير أراضيه، واستعادة الأسرى، وعودة الأهالي، وإعادة الإعمار، والتفاهم على استراتيجية للأمن الوطني"، وفق ما جاء في البيان.ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، أمس الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260627/لابيد-اتفاقا-لبنان-وإيران-متناقضان-أحدهما-يضعف-حزب-الله-والآخر-يمنح-طهران-مكاسب-اقتصادية-1114763308.html

https://sarabic.ae/20260627/الإمارات-الاتفاق-بين-لبنان-وإسرائيل-خطوة-مهمة-نحو-استعادة-الدولة-سيادتها-1114756839.html

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