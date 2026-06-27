https://sarabic.ae/20260627/الإمارات-الاتفاق-بين-لبنان-وإسرائيل-خطوة-مهمة-نحو-استعادة-الدولة-سيادتها-1114756839.html

الإمارات: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة مهمة نحو استعادة الدولة سيادتها

الإمارات: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة مهمة نحو استعادة الدولة سيادتها

سبوتنيك عربي

صرح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية أنور قرقاش، اليوم السبت، بأن "الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، يمثل خطوة مهمة وايجابية نحو... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T09:23+0000

2026-06-27T09:23+0000

2026-06-27T09:23+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

لبنان

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095788916_0:0:1304:735_1920x0_80_0_0_8a3aedcb826fcfe022136a236a618cda.jpg

ونشر قرقاش عبر منصة "إكس"، صباح اليوم السبت، أن "اللبنانيين عانوا لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم، ودفعوا ثمناً باهظاً". وتابع أنور قرقاش: "ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.

https://sarabic.ae/20260627/رئيس-الوزراء-اللبناني-اتفاق-الإطار-الثلاثي-يهدف-لانسحاب-إسرائيل-الكامل-من-الأراضي-اللبنانية--1114755099.html

https://sarabic.ae/20260627/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-تكشف-عن-تقليص-للقوات-في-جنوب-لبنان-وتبادل-ألوية-مع-قطاع-غزة-1114755440.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, العالم العربي, الأخبار