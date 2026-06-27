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الإمارات: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة مهمة نحو استعادة الدولة سيادتها
الإمارات: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة مهمة نحو استعادة الدولة سيادتها
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية أنور قرقاش، اليوم السبت، بأن "الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، يمثل خطوة مهمة وايجابية نحو... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T09:23+0000
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ونشر قرقاش عبر منصة "إكس"، صباح اليوم السبت، أن "اللبنانيين عانوا لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم، ودفعوا ثمناً باهظاً". وتابع أنور قرقاش: "ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله".وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري. وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
https://sarabic.ae/20260627/رئيس-الوزراء-اللبناني-اتفاق-الإطار-الثلاثي-يهدف-لانسحاب-إسرائيل-الكامل-من-الأراضي-اللبنانية--1114755099.html
https://sarabic.ae/20260627/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-تكشف-عن-تقليص-للقوات-في-جنوب-لبنان-وتبادل-ألوية-مع-قطاع-غزة-1114755440.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, لبنان, العالم العربي, الأخبار

الإمارات: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل خطوة مهمة نحو استعادة الدولة سيادتها

09:23 GMT 27.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Norooziالدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
صرح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية أنور قرقاش، اليوم السبت، بأن "الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، يمثل خطوة مهمة وايجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها".
ونشر قرقاش عبر منصة "إكس"، صباح اليوم السبت، أن "اللبنانيين عانوا لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم، ودفعوا ثمناً باهظاً".
وتابع أنور قرقاش: "ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله".
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
رئيس الوزراء اللبناني: اتفاق "الإطار الثلاثي" يهدف لانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية
06:19 GMT
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أعلن، امس الجمعة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان اتفقوا على إنشاء مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية للبنان، بما يتيح لإسرائيل ولبنان تنفيذ بنود الاتفاق الإطاري.
وقال روبيو في بيان: "اليوم اتخذت حكومتا إسرائيل ولبنان قرارا جريئا بالموافقة على إطار يضع مسارا واقعيا للخروج من الصراع المستمر. ويُنشئ هذا الاتفاق مجموعة تنسيق عسكرية ثلاثية خاصة بلبنان، تيسّرها الولايات المتحدة، بما يسمح للطرفين بتنفيذ هذا الإطار".
ووقعت إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، اتفاقا إطاريا، عقب جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن تقليص للقوات في جنوب لبنان وتبادل ألوية مع قطاع غزة
07:17 GMT

وشهدت واشنطن، منذ نيسان/أبريل الماضي، 5 جولات من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، تناولت ملفات أمنية وسياسية معقدة، أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، وسط جهود أمريكية لخفض التوتر والتوصل إلى تفاهمات أكثر استدامة بين الجانبين.

ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس أوعزا لقوات الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان دون الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل سترد ضد أي "خرق لوقف إطلاق النار" من قبل "حزب الله" اللبناني.
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