https://sarabic.ae/20260625/الإمارات-لا-يمكن-تكريس-وقائع-جيوسياسية-جديدة-على-الخليج-1114679171.html

الإمارات: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على الخليج العربي

الإمارات: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على الخليج العربي

سبوتنيك عربي

صرّح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية أنور قرقاش، اليوم الخميس، بأنه "لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، نتيجة عدوانٍ غادر... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

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ونشر قرقاش عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الخميس، أن "فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورًا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل".وأشار مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية إلى أن "هذا تحديدًا ما ينطبق على مضيق هرمز".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء أمس الأربعاء، أن المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء بين إيران وأمريكا، بوساطة باكستان وقطر، ستستأنف الأسبوع المقبل.ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن المشاورات مع الجانبين الإيراني والأمريكي، مستمرة للتنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260322/قرقاش-عدوان-إيران-يجعل-الخطر-الإيراني-محورا-رئيسا-في-الفكر-الاستراتيجي-الخليجي-1111786589.html

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