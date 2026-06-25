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الإمارات: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على الخليج العربي
الإمارات: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على الخليج العربي
سبوتنيك عربي
صرّح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية أنور قرقاش، اليوم الخميس، بأنه "لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، نتيجة عدوانٍ غادر... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T08:21+0000
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ونشر قرقاش عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الخميس، أن "فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورًا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل".وأشار مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية إلى أن "هذا تحديدًا ما ينطبق على مضيق هرمز".وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء أمس الأربعاء، أن المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء بين إيران وأمريكا، بوساطة باكستان وقطر، ستستأنف الأسبوع المقبل.ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن المشاورات مع الجانبين الإيراني والأمريكي، مستمرة للتنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260322/قرقاش-عدوان-إيران-يجعل-الخطر-الإيراني-محورا-رئيسا-في-الفكر-الاستراتيجي-الخليجي-1111786589.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

الإمارات: لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على الخليج العربي

08:21 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 08:24 GMT 25.06.2026)
© AP Photo / Ebrahim Norooziالدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
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صرّح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية أنور قرقاش، اليوم الخميس، بأنه "لا يمكن تكريس وقائع جيوسياسية جديدة على دول الخليج العربي، نتيجة عدوانٍ غادر عليها"، وذلك تعليقًا على وضع المنطقة إثر اندلاع الحرب الإيرانية.
ونشر قرقاش عبر منصة "إكس"، صباح اليوم الخميس، أن "فرض أمر واقع من رحم العدوان لا يؤسس للاستقرار، بل يزرع بذورًا جديدة للتنافر والصراع في المستقبل".
وأشار مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون السياسية إلى أن "هذا تحديدًا ما ينطبق على مضيق هرمز".
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، يلقي كلمة في قمة الحكومات العالمية، في دبي، الإمارات العربية المتحدة، 3 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2026
قرقاش: "عدوان إيران" يجعل الخطر الإيراني محورا رئيسا في الفكر الاستراتيجي الخليجي
22 مارس, 14:53 GMT
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، مساء أمس الأربعاء، أن المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء بين إيران وأمريكا، بوساطة باكستان وقطر، ستستأنف الأسبوع المقبل.
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن المشاورات مع الجانبين الإيراني والأمريكي، مستمرة للتنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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