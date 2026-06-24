https://sarabic.ae/20260624/قاليباف-هيبة-أمريكا-وقوتها-الوهمية-انهارت-في-الحرب-الأخيرة-1114667881.html

قاليباف: هيبة أمريكا وقوتها الوهمية انهارت في الحرب الأخيرة

قاليباف: هيبة أمريكا وقوتها الوهمية انهارت في الحرب الأخيرة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، بأن "جذور كل المصائب تكمن في الكيان الصهيوني، وانهارت هيبة أمريكا وقوتها الوهمية في هذه... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T17:01+0000

2026-06-24T17:01+0000

2026-06-24T17:01+0000

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وأفادت وكالة "إرنا" للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال لقائه رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، على هامش الدورة العشرين لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وقال قاليباف: "يتعين على دول غرب آسيا والدول الإسلامية بناء نظام جديد يعتمد على قدراتها ومواردها وشعوبها".بدوره، أشار رئيس البرلمان التركي، إلى جهود بلاده للتعاون مع سائر الوسطاء من أجل إنجاح المفاوضات، وقال إن "الحرب التي شُنّت ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت تفتقر إلى أي شرعية من حيث القانون الدولي".وفي سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن طهران لم تعقد أي اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الاجتماعات التي جرت في سويسرا، رغم طلب الأخير عقد لقاء بهذا الشأن.وأوضح غريب آبادي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه لا توجد أي خطط حالية للسماح بالوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لهجمات، أو إلى المواد النووية الموجودة فيها.وشدد المسؤول الإيراني على أن ملف تفتيش المنشآت النووية والمواد النووية الإيرانية لن يكون مطروحًا للنقاش إلا في إطار اتفاق نهائي يتم التوصل إليه بين الأطراف المعنية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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