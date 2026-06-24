https://sarabic.ae/20260624/نتنياهو-لم-أطلب-إذن-ترامب-لضرب-إيران-1114665864.html

نتنياهو: لم أطلب إذن ترامب لضرب إيران

نتنياهو: لم أطلب إذن ترامب لضرب إيران

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن "المهمة في لبنان لم تنته بعد، ولا يزال هناك ما يجب علينا فعله في لبنان". 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T15:29+0000

2026-06-24T15:29+0000

2026-06-24T15:29+0000

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1e/1107643851_0:0:1183:665_1920x0_80_0_0_264c8fc52ccf1e8b7fbec89c2cae9a87.jpg

ونقلت "القناة 14" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن نتنياهو في كلمة ألقاها، أن القوات الإسرائيلية تقيم حزاما أمنيا عازلا في الجنوب اللبناني لمنع "حزب الله" من شن هجمات.وشدد نتنياهو على أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب مما وصفها بـ"المناطق الأمنية" في لبنان.في وقت أكد نتنياهو أن إسرائيل قامت بالعديد من العمليات في الداخل الإيراني وتسعى للحيلولة دون امتلاكها سلاحا نوويا، مضيفًا أن "إيران لن تحصل على سلاح نووي ما دام رئيسا للحكومة".واعتبر أن حصول طهران على سلاح نووي تهديد وجودي لإسرائيل، مؤكدًا أنه سيمنع ذلك طالما كان موجودا رئيسا للوزراء في تل أبيب.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لم أطلب إذنا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للهجوم على إيران بل أبلغته بذلك".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260624/كاتس-الانسحاب-من-جنوب-لبنان-ليس-مطروحا-حتى-بطلب-من-واشنطن-1114655275.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار