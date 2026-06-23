https://sarabic.ae/20260623/قاليباف-طهران-ومسقط-شكلتا-لجنة-مشتركة-لإجراء-محادثات-حول-مضيق-هرمز-1114619518.html

قاليباف: طهران ومسقط شكلتا لجنة مشتركة لإجراء محادثات حول مضيق هرمز

قاليباف: طهران ومسقط شكلتا لجنة مشتركة لإجراء محادثات حول مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن إيران وسلطنة عمان بصدد تشكيل لجنة مشتركة للحوار بشأن مضيق هرمز. 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T11:08+0000

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وكتب قاليباف على تطبيق تيليغرام: "بعد زيارة الوفد إلى مسقط، أنشأت إيران وسلطنة عمان لجنة مشتركة للحوار بشأن مضيق هرمز".وجاء ذلك، لدى مغادرة قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي لمسقط بعد زيارة قصيرة أجريا خلالها مباحثات مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، ووزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، في قصر البركة العامر، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حيث تناول اللقاء آخر مستجدات المفاوضات الإيرانية الأمريكية.وأكد سلطان عمان دعمه مفاوضات أمريكا وإيران وصولًا إلى تسوية سلمية ونهائية لكافة الملفات العالقة.وأعلنت إيران، في وقت سابق، اختتام جولة المحادثات الفنية التي عُقدت في سويسرا ضمن إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.قاليباف يؤكد الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدةترامب: إيران ستوافق على عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النووية

https://sarabic.ae/20260623/سلطان-عمان-ندعم-التوصل-لتسوية-بشأن-استئناف-الملاحة-عبر-مضيق-هرمز-والملف-النووي-الإيراني-1114615945.html

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