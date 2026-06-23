https://sarabic.ae/20260623/سلطان-عمان-ندعم-التوصل-لتسوية-بشأن-استئناف-الملاحة-عبر-مضيق-هرمز-والملف-النووي-الإيراني-1114615945.html

سلطان عمان: ندعم التوصل لتسوية بشأن استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي الإيراني

سلطان عمان: ندعم التوصل لتسوية بشأن استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز والملف النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، في قصر البركة العامر، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، حيث تناول اللقاء آخر... 23.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-23T09:21+0000

2026-06-23T09:21+0000

2026-06-23T09:21+0000

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وخلال المقابلة، استمع السلطان إلى إيضاحات الجانب الإيراني بشأن مسارات المفاوضات وتطوراتها، معربًا عن دعمه وتمنياته بنجاح الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية ونهائية للملفات العالقة.وأكد سلطان عمان، أهمية التوصل إلى حلول تشمل القضايا المرتبطة بالملف النووي، إضافة إلى ضمان استئناف وانسياب حركة الملاحة وسلامتها عبر مضيق هرمز، إلى جانب التحديات والملفات الإقليمية ذات الصلة.وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم، اختتام جولة المحادثات الفنية التي عُقدت في سويسرا ضمن إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة.يأتي ذلك بعدما أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني المفاوض، كاظم غريب آبادي، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة المشاركة في المشاورات الفنية بشأن ترتيبات وآليات المرحلة المقبلة من المفاوضات.وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي، إن المحادثات الفنية بين الدول الأربع عُقدت عقب اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، الذي استمر من يوم الأحد حتى فجر الاثنين، وركزت على تحديد الآليات التنفيذية للمذكرة والبيان الصادر في ختام الاجتماع.وأضاف أن "المفاوضات المقبلة ستُجرى تحت إشراف اللجنة العليا، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني، ونائب الرئيس الأمريكي، ورئيسي وزراء باكستان وقطر".ولفت إلى أن المحادثات الفنية استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص عام يسمح ببيع النفط الإيراني، ومنتجات البتروكيماويات والمشتقات النفطية، وكافة الخدمات المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن الجانب الأمريكي أصدر بالفعل هذا الترخيص ونشره عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بقيمة 12 مليار دولار، على دفعتين متساويتين تبلغ قيمة كل منهما 6 مليارات دولار.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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