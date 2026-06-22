https://sarabic.ae/20260622/غريب-آبادي-اتفاق-على-آليات-المفاوضات-المقبلة-والإفراج-عن-12-مليار-دولار-من-الأصول-الإيرانية-1114609254.html

غريب آبادي: اتفاق على آليات المفاوضات المقبلة والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية

غريب آبادي: اتفاق على آليات المفاوضات المقبلة والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية

سبوتنيك عربي

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني المفاوض، كاظم غريب آبادي، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة المشاركة في المشاورات الفنية بشأن ترتيبات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T23:10+0000

2026-06-22T23:10+0000

2026-06-22T23:59+0000

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وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء إن المحادثات الفنية بين الدول الأربع انتهت بالتوصل إلى تفاهمات بشأن ترتيبات وآليات المفاوضات المقبلة.وأضاف أن "المفاوضات المقبلة ستُجرى تحت إشراف اللجنة العليا، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني، ونائب الرئيس الأمريكي، ورئيسي وزراء باكستان وقطر".وأشار إلى الاتفاق على تشكيل أربع مجموعات عمل تتولى ملفات رفع العقوبات، والبرنامج النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وآليات الرقابة والتنفيذ.كما أعلن الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال مشتركة بين الدول الأعضاء في مذكرة التفاهم لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، إلى جانب تشكيل وحدة خاصة لمنع التصعيد في لبنان بمشاركة الدول الأعضاء إضافة إلى باكستان وقطر.وأكد غريب آبادي أن رؤساء الوفود الفنية للدول الأربع سيتولون الإشراف على أعمال مجموعات العمل والوحدات المشتركة، مع رفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ.ولفت إلى أن المحادثات الفنية استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص عام يسمح ببيع النفط الإيراني ومنتجات البتروكيماويات والمشتقات النفطية وكافة الخدمات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي أصدر بالفعل هذا الترخيص ونشره عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بقيمة 12 مليار دولار، على دفعتين متساويتين تبلغ قيمة كل منهما 6 مليارات دولار.تأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد التي وُقعت إلكترونياً في 18 بونيو/حزيران 2026 بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية وباكستانية، والتي أرست إطاراً لوقف التصعيد وفتح مسار تفاوضي جديد.وتنص المذكرة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتبادلة قبل الانتقال إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. كما تشمل ترتيبات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإصدار تراخيص تسمح باستئناف جزء من الأنشطة التجارية والنفطية الإيرانية، تمهيداً لمفاوضات تمتد 60 يوماً وقابلة للتمديد للتوصل إلى اتفاق نهائي.

https://sarabic.ae/20260622/قاليباف-يؤكد-الإفراج-عن-12-مليار-دولار-من-أصول-إيران-المجمدة-1114607658.html

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