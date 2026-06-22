غريب آبادي: اتفاق على آليات المفاوضات المقبلة والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
18:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260622/غريب-آبادي-اتفاق-على-آليات-المفاوضات-المقبلة-والإفراج-عن-12-مليار-دولار-من-الأصول-الإيرانية-1114609254.html
غريب آبادي: اتفاق على آليات المفاوضات المقبلة والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية
غريب آبادي: اتفاق على آليات المفاوضات المقبلة والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني المفاوض، كاظم غريب آبادي، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة المشاركة في المشاورات الفنية بشأن ترتيبات... 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T23:10+0000
2026-06-22T23:59+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:106:2712:1632_1920x0_80_0_0_82e6e1eacd1025cc72417f912349145c.jpg
وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء إن المحادثات الفنية بين الدول الأربع انتهت بالتوصل إلى تفاهمات بشأن ترتيبات وآليات المفاوضات المقبلة.وأضاف أن "المفاوضات المقبلة ستُجرى تحت إشراف اللجنة العليا، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني، ونائب الرئيس الأمريكي، ورئيسي وزراء باكستان وقطر".وأشار إلى الاتفاق على تشكيل أربع مجموعات عمل تتولى ملفات رفع العقوبات، والبرنامج النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وآليات الرقابة والتنفيذ.كما أعلن الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال مشتركة بين الدول الأعضاء في مذكرة التفاهم لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، إلى جانب تشكيل وحدة خاصة لمنع التصعيد في لبنان بمشاركة الدول الأعضاء إضافة إلى باكستان وقطر.وأكد غريب آبادي أن رؤساء الوفود الفنية للدول الأربع سيتولون الإشراف على أعمال مجموعات العمل والوحدات المشتركة، مع رفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ.ولفت إلى أن المحادثات الفنية استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص عام يسمح ببيع النفط الإيراني ومنتجات البتروكيماويات والمشتقات النفطية وكافة الخدمات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي أصدر بالفعل هذا الترخيص ونشره عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بقيمة 12 مليار دولار، على دفعتين متساويتين تبلغ قيمة كل منهما 6 مليارات دولار.تأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد التي وُقعت إلكترونياً في 18 بونيو/حزيران 2026 بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية وباكستانية، والتي أرست إطاراً لوقف التصعيد وفتح مسار تفاوضي جديد.وتنص المذكرة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتبادلة قبل الانتقال إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. كما تشمل ترتيبات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإصدار تراخيص تسمح باستئناف جزء من الأنشطة التجارية والنفطية الإيرانية، تمهيداً لمفاوضات تمتد 60 يوماً وقابلة للتمديد للتوصل إلى اتفاق نهائي.
https://sarabic.ae/20260622/قاليباف-يؤكد-الإفراج-عن-12-مليار-دولار-من-أصول-إيران-المجمدة-1114607658.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097021908_0:0:2712:2034_1920x0_80_0_0_59ad96ad81deac05231db9f2e01e5360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

غريب آبادي: اتفاق على آليات المفاوضات المقبلة والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية

23:10 GMT 22.06.2026 (تم التحديث: 23:59 GMT 22.06.2026)
© AP Photo / Ronald Zakوکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي
وکیل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولیة كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني ورئيس الوفد الفني المفاوض، كاظم غريب آبادي، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الأربعة المشاركة في المشاورات الفنية بشأن ترتيبات وآليات المرحلة المقبلة من المفاوضات.
وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الثلاثاء إن المحادثات الفنية بين الدول الأربع انتهت بالتوصل إلى تفاهمات بشأن ترتيبات وآليات المفاوضات المقبلة.
وأوضح أن هذه المباحثات عُقدت عقب اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد، الذي استمر من يوم الأحد حتى فجر الاثنين، وركزت على تحديد الآليات التنفيذية للمذكرة والبيان الصادر في ختام الاجتماع.
وأضاف أن "المفاوضات المقبلة ستُجرى تحت إشراف اللجنة العليا، بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإسلامي ووزير الخارجية الإيراني، ونائب الرئيس الأمريكي، ورئيسي وزراء باكستان وقطر".
وأشار إلى الاتفاق على تشكيل أربع مجموعات عمل تتولى ملفات رفع العقوبات، والبرنامج النووي، وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وآليات الرقابة والتنفيذ.
كما أعلن الاتفاق على إنشاء نقطة اتصال مشتركة بين الدول الأعضاء في مذكرة التفاهم لضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، إلى جانب تشكيل وحدة خاصة لمنع التصعيد في لبنان بمشاركة الدول الأعضاء إضافة إلى باكستان وقطر.
وأكد غريب آبادي أن رؤساء الوفود الفنية للدول الأربع سيتولون الإشراف على أعمال مجموعات العمل والوحدات المشتركة، مع رفع تقارير دورية إلى اللجنة العليا لمتابعة التنفيذ.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
قاليباف يؤكد الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة
20:43 GMT
ولفت إلى أن المحادثات الفنية استكملت الإجراءات اللازمة لإصدار ترخيص عام يسمح ببيع النفط الإيراني ومنتجات البتروكيماويات والمشتقات النفطية وكافة الخدمات المرتبطة بها، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي أصدر بالفعل هذا الترخيص ونشره عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك).
وأضاف أنه تم الاتفاق على البدء الفوري بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة بقيمة 12 مليار دولار، على دفعتين متساويتين تبلغ قيمة كل منهما 6 مليارات دولار.
تأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد التي وُقعت إلكترونياً في 18 بونيو/حزيران 2026 بين إيران والولايات المتحدة بوساطة قطرية وباكستانية، والتي أرست إطاراً لوقف التصعيد وفتح مسار تفاوضي جديد.
وتنص المذكرة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات المتبادلة قبل الانتقال إلى مفاوضات شاملة بشأن الملف النووي ورفع العقوبات. كما تشمل ترتيبات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وإصدار تراخيص تسمح باستئناف جزء من الأنشطة التجارية والنفطية الإيرانية، تمهيداً لمفاوضات تمتد 60 يوماً وقابلة للتمديد للتوصل إلى اتفاق نهائي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала