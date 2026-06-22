https://sarabic.ae/20260622/قاليباف-يؤكد-الإفراج-عن-12-مليار-دولار-من-أصول-إيران-المجمدة-1114607658.html

قاليباف يؤكد الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة

قاليباف يؤكد الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة

سبوتنيك عربي

قال رئيس الفريق الإيراني المفاوض، محمد باقر قاليباف: إن "إجبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تعديل تصريحه بشأن فتح مضيق هرمز جاء نتيجة مزيج من القوة الناعمة... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T20:43+0000

2026-06-22T20:43+0000

2026-06-22T20:43+0000

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وأكد قاليباف، في تصريحات له، أن "طهران لا تثق بالولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن هذا الموقف كان حاضراً في جميع مراحل المحادثات مع الجانب الأمريكي.وأضاف أن "المادة 13 من التفاهم تنص على ضرورة تنفيذ الولايات المتحدة البنود الواردة في المواد 1 و4 و5 و10 و11 فور توقيع التفاهم أو البدء بتنفيذها لضمان جدية المسار التفاوضي قبل الانتقال إلى ملفات أخرى".وأوضح أن "من أبرز النتائج التي تحققت بالتزامن مع توقيع التفاهم برفع الحصار"، معتبراً أن "تحقيق هذه النتائج عبر الوسائل العسكرية كان سيؤدي إلى حرب واسعة وتكاليف باهظة، بينما جرى التوصل إليها عبر المسار الدبلوماسي".وفي ما يتعلق بالأصول الإيرانية المجمدة، قال رئيس الفريق المفاوض إن المادة 11 نصت على الإفراج عن دفعتين بقيمة 6 مليارات دولار لكل منهما، مشيراً إلى أنه جرى توقيع نهائي بالإفراج عن 12 مليار دولار خلال الاجتماعات التي عُقدت في سويسرا. كما أوضح أن المادة 10 تتناول ملفات بيع النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية ومشتقاتها، إضافة إلى قطاعات البنوك والتأمين والنقل.وأشار إلى أنه، وبما أن الاتفاق النهائي لم يُبرم بعد، فإن العقوبات لا تزال قائمة من الناحية القانونية، إلا أنه تم التوافق على رفع القيود المفروضة على صادرات النفط بصورة مؤقتة إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي.وأشار قاليباف، كذلك إلى التوصل إلى إطار عمل لمتابعة تنفيذ بنود التفاهم خلال فترة الستين يوماً المقبلة، لافتاً إلى الاتفاق على عقد اجتماعات متابعة بين الوفدين الإيراني والأمريكي لمراقبة تنفيذ الالتزامات ومواصلة المباحثات.واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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