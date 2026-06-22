https://sarabic.ae/20260622/مصر-ترحب-بمذكرة-التفاهم-الأمريكية-الإيرانية-وتؤكد-ضرورة-مراعاة-أمن-الدول-العربية--1114603689.html

مصر ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتؤكد ضرورة مراعاة أمن الدول العربية

مصر ترحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتؤكد ضرورة مراعاة أمن الدول العربية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن "توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تطوراً بالغ الأهمية وفرصة ينبغي البناء عليها لدعم الاستقرار... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T18:15+0000

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وشدد عبد العاطي، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بالعاصمة الأردنية عمّان، على أهمية دعم المسار السياسي وتشجيع الجانبين الأمريكي والإيراني على استكمال المفاوضات خلال الفترة الزمنية المحددة، بما يسهم في معالجة القضايا العالقة عبر الحوار والتفاوض.وأوضح أن أي ترتيبات إقليمية قد تنشأ عن الاتفاق يجب أن تراعي شواغل الدول العربية، وفي مقدمتها أمن دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً ضرورة ضمان حرية الملاحة واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وفي السياق ذاته، أدان وزير الخارجية المصري، ما تعرضت له بعض الدول العربية من هجمات واعتداءات إيرانية استهدفت أمنها وسيادتها واستقرارها، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.وأكد عبد العاطي رفض مصر لأي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو المساس بوحدة الأرض الفلسطينية، مشدداً على دعم القاهرة الثابت للوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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