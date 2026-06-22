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فانس: المفاوضات بشأن لبنان وإسرائيل لا تزال جارية
فانس: المفاوضات بشأن لبنان وإسرائيل لا تزال جارية
سبوتنيك عربي
صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الإثنين، بأن المفاوضات لحل النزاع بين لبنان وإسرائيل لا تزال جارية. 22.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-22T14:52+0000
2026-06-22T14:52+0000
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وقال فانس في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع إيران في سويسرا: "نريد ضمان أمن إسرائيل، تمامًا كما تُصان سيادة لبنان. وهذا حوار مستمر"، مشيرا إلى أن التوصل إلى تسوية سيتطلب عملاً جادًا، بما في ذلك التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية.وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل و"حزب الله" توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة مساءً يوم 19 يونيو/حزيران.وكانت إيران والولايات المتحدة وقعتا في ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط. وتتمثل النقطة الأولى في المذكرة في وقف الأعمال العدائية من قبل حلفاء البلدين في لبنان، حيث يستمر الصراع بين حركة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران وحليفة الولايات المتحدة إسرائيل.
https://sarabic.ae/20260622/بن-غفير-يصف-لبنان-بـملعب-لإسرائيل-ويدعو-نتنياهو-لرفض-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-أمام-ترامب-1114595354.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله

فانس: المفاوضات بشأن لبنان وإسرائيل لا تزال جارية

14:52 GMT 22.06.2026
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
صرح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الإثنين، بأن المفاوضات لحل النزاع بين لبنان وإسرائيل لا تزال جارية.
وقال فانس في مؤتمر صحفي عقب المحادثات مع إيران في سويسرا: "نريد ضمان أمن إسرائيل، تمامًا كما تُصان سيادة لبنان. وهذا حوار مستمر"، مشيرا إلى أن التوصل إلى تسوية سيتطلب عملاً جادًا، بما في ذلك التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية.

وأضاف نائب الرئيس الأمريكي: "إن تحقيق حماية سلامة أراضي لبنان وسيادته، فضلًا عن أمن إسرائيل، سيتطلب التنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، فضلاً عن نفوذ إيران لدى حزب الله".

وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
بن غفير يصف لبنان بـ"ملعب" لإسرائيل ويدعو نتنياهو لرفض اتفاق وقف إطلاق النار أمام ترامب
13:25 GMT
وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤول أمريكي، أن إسرائيل و"حزب الله" توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الساعة الرابعة مساءً يوم 19 يونيو/حزيران.

وفي اليوم نفسه، أفاد مصدر عسكري لبناني لوكالة "ريا نوفوستي" أن الطائرات الإسرائيلية تواصل غاراتها على جنوب لبنان، وفي 21 يونيو/حزيران، وصف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، وقف إطلاق النار بأنه هش، وحث الجيش على الاستعداد لاستئناف الأعمال العدائية.

وكانت إيران والولايات المتحدة وقعتا في ليلة 18 يونيو/حزيران، مذكرة عن بعد، تسعى إلى إنهاء الصراع العسكري الذي بدأ في 28 فبراير/شباط. وتتمثل النقطة الأولى في المذكرة في وقف الأعمال العدائية من قبل حلفاء البلدين في لبنان، حيث يستمر الصراع بين حركة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران وحليفة الولايات المتحدة إسرائيل.
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