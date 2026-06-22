https://sarabic.ae/20260622/بن-غفير-يصف-لبنان-بـملعب-لإسرائيل-ويدعو-نتنياهو-لرفض-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-أمام-ترامب-1114595354.html

بن غفير يصف لبنان بـ"ملعب" لإسرائيل ويدعو نتنياهو لرفض اتفاق وقف إطلاق النار أمام ترامب

بن غفير يصف لبنان بـ"ملعب" لإسرائيل ويدعو نتنياهو لرفض اتفاق وقف إطلاق النار أمام ترامب

سبوتنيك عربي

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، إلى رفض أي اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، واصفًا البلاد بأنها "ساحة لعب إسرائيلية"، في... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T13:25+0000

2026-06-22T13:25+0000

2026-06-22T13:25+0000

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وقال بن غفير في تصريحات لقناة "كان" الإسرائيلية، إن تل أبيب لا يمكنها الموافقة على وقف إطلاق النار، وحثّ نتنياهو على إبلاغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بهذا الرفض. وأضاف، في إشارة إلى العمليات العسكرية الجارية: "نحن من نتخذ القرارات، وهناك نتائج إيجابية لجنودنا". وتأتي معارضة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بن غفير وسط تصاعد الخلافات داخل الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية حول مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، وتداعياتها على الجبهة اللبنانية.وذكر موقع "i24 News" الإخباري الإسرائيلي، نقلًا عن مسؤولين، أن تل أبيب تخشى أن يؤدي اتفاق أمريكي إيراني إلى تعزيز نفوذ طهران، زاعمة أن إدارة ترامب "تسيء فهم الأيديولوجية التي تحرك طهران و"حزب الله" اللبناني"، وأن المسؤولين قالوا "ترامب لا يفهم الشيعة" في إشارة إلى ما وصفوه بفشله في فهم النظام الإيراني. وفي سياق متصل، من المقرر أن تعقد إسرائيل ولبنان جولة خامسة من المفاوضات في واشنطن، غدًا الثلاثاء، وسط تصاعد الانتقادات داخل إسرائيل بشأن تعامل واشنطن مع المحادثات مع إيران و"حزب الله" اللبناني. وتشير الإحصاءات اللبنانية الرسمية إلى أن الهجمات الإسرائيلية في لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من 4100 شخص، وإصابة ما يزيد عن 12000 آخرين منذ 2 مارس/ آذار 2026، بينما تواصل إسرائيل احتلال مناطق في جنوب لبنان.وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق أمس الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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