https://sarabic.ae/20260622/-ترامب-إيران-ستوافق-على-عمليات-تفتيش-شاملة-للأسلحة-لضمان-النزاهة-النووية-1114603167.html

ترامب: إيران ستوافق على عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النووية

ترامب: إيران ستوافق على عمليات تفتيش شاملة للأسلحة لضمان النزاهة النووية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن "الجميع يدرك أن إيران ستوافق على الخضوع لعمليات تفتيش شاملة للأسلحة، وذلك في إطار ضمان النزاهة النووية على... 22.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-22T17:50+0000

2026-06-22T17:50+0000

2026-06-22T17:50+0000

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وأضاف ترامب، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال"، أن إجراءات التفتيش الشاملة تمثل عنصراً أساسياً لضمان الالتزام بالمعايير المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وتعزيز الثقة في أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية بهذا الشأن. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في وقت سابق اليوم، أن "تعامل طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر وفق الإجراءات الحالية"، مشيراً إلى أن أي ترتيبات مستقبلية ستكون خاضعة لموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي. وشدد بقائي، في تصريحات له، على أن "إيران لم تخض أي مفاوضات بشأن الملف النووي خلال المحادثات التي جرت في سويسرا"، نافياً التوصل إلى أي التزامات جديدة في هذا الشأن.واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين. وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة. وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20260622/إعلام-إيران-تتابع-تنفيذ-البند-13-من-التفاهم-تمهيدا-للوصول-إلى-اتفاق-نهائي-1114588222.html

https://sarabic.ae/20260621/ترامب-يهدد-بشن-هجمات-جديدة-على-إيران-إذا-لم-تكبح-الجماعات-الموالية-لها-في-لبنان--1114564320.html

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