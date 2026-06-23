https://sarabic.ae/20260623/غروسي-سنجري-عمليات-تفتيش-للمنشآت-النووية-في-إيران-1114641227.html
غروسي: سنجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران
غروسي: سنجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، اليوم الثلاثاء، قرب إجراء عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال غروسي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء: "سنجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها".وأضاف غروسي قائلا "نعتقد أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت ممكن هو الأفضل".وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: أن "أولويتنا القصوى هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم العالي التخصيب في إيران"، منوها إلى أنه "لدينا تصور عن مكان اليورانيوم العالي التخصيب لكن من المهم أن تبلغنا إيران به".وفي السياق نفسه، أفاد التلفزيون الإيراني، أمس الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق أمس الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى. وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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https://sarabic.ae/20260623/سموتريتش-مفاوضات-إيران-لا-تعني-لنا-شيئا--1114613782.html
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أخبار إيران, أخبار العالم الآن, رصد الأخبار
أخبار إيران, أخبار العالم الآن, رصد الأخبار
غروسي: سنجري عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران
أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، اليوم الثلاثاء، قرب إجراء عمليات تفتيش للمنشآت النووية في إيران.
وقال غروسي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء: "سنجري قريبا محادثات مع إيران لتحديد مواعيد التفتيش والتفاصيل المتعلقة بها".
وأضاف غروسي قائلا "نعتقد أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في أقرب وقت ممكن هو الأفضل".
وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية:
أن "أولويتنا القصوى هي التأكد من مكان مخزون اليورانيوم العالي التخصيب في إيران"، منوها إلى أنه "لدينا تصور عن مكان اليورانيوم العالي التخصيب لكن من المهم أن تبلغنا إيران به".
وفي السياق نفسه، أفاد التلفزيون الإيراني، أمس الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني
، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أعلن في وقت سابق أمس الأحد، بدء المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في مدينة بورغنشتوك، معتبرًا أن انعقاد الاجتماع جاء نتيجة جهود مكثفة بذلتها بلاده وشركاؤها لدفع الطرفين نحو الحوار.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات
بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.