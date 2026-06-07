https://sarabic.ae/20260607/ترامب-يعرب-عن-استعداده-لإرسال-قوات-أمريكية-للحصول-على-المخزون-النووي-الإيراني-1114146955.html
ترامب يعرب عن استعداده لإرسال قوات أمريكية للحصول على المخزون النووي الإيراني
ترامب يعرب عن استعداده لإرسال قوات أمريكية للحصول على المخزون النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "منفتح على إرسال قوات أمريكية لاستعادة المخزون النووي الإيراني"، وفق تعبيره. 07.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-07T17:10+0000
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وأعرب ترامب، خلال تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، عن أمله في أن يتم أي استخراج للمخزون النووي الإيراني في إطار اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل مع إيران على تدمير مخزون اليورانيوم المخصب في حال التوصل لاتفاق.وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فسيتم التعامل معها عسكريًا وبحزم شديد"، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى خيارات أكثر صرامة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.وصرّح ترامب، في وقت سابق، أن إدارته سبق أن ناقشت تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مشيرًا إلى أن المهمة كانت ستتطلب انتشارًا ميدانيًا يمتد لأسبوعين على الأقل.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260527/موسكو-لا-يزال-اقتراحنا-بنقل-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-مطروحا-1113778964.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب يعرب عن استعداده لإرسال قوات أمريكية للحصول على المخزون النووي الإيراني
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "منفتح على إرسال قوات أمريكية لاستعادة المخزون النووي الإيراني"، وفق تعبيره.
وأعرب ترامب، خلال تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، عن أمله في أن يتم أي استخراج للمخزون النووي الإيراني في إطار اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل مع إيران على تدمير مخزون اليورانيوم المخصب في حال التوصل لاتفاق.
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فسيتم التعامل معها عسكريًا وبحزم شديد"، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى خيارات أكثر صرامة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.
وصرّح ترامب، في وقت سابق، أن إدارته سبق أن ناقشت تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف مخزون إيران من اليورانيوم
العالي التخصيب، مشيرًا إلى أن المهمة كانت ستتطلب انتشارًا ميدانيًا يمتد لأسبوعين على الأقل.
وقال ترامب، خلال إحاطة صحفية: "إن تنفيذ المهمة ليس بالأمر اليسير"، موضحا أن اليورانيوم الإيراني مُخزَّن في مواقع شديدة التحصين، ويتطلب التعامل معها تجهيزات ضخمة.
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.