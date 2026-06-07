https://sarabic.ae/20260607/ترامب-يعرب-عن-استعداده-لإرسال-قوات-أمريكية-للحصول-على-المخزون-النووي-الإيراني-1114146955.html

‏ترامب يعرب عن استعداده لإرسال قوات أمريكية للحصول على المخزون النووي الإيراني

‏ترامب يعرب عن استعداده لإرسال قوات أمريكية للحصول على المخزون النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه "منفتح على إرسال قوات أمريكية لاستعادة المخزون النووي الإيراني"، وفق تعبيره. 07.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-07T17:10+0000

2026-06-07T17:10+0000

2026-06-07T17:10+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/15/1113624000_0:13:1759:1002_1920x0_80_0_0_cb47484ce90b9a2abab85d86d5fcd9e0.jpg

وأعرب ترامب، خلال تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، عن أمله في أن يتم أي استخراج للمخزون النووي الإيراني في إطار اتفاق يتم التوصل إليه مع طهران، مشيرًا إلى أن بلاده ستعمل مع إيران على تدمير مخزون اليورانيوم المخصب في حال التوصل لاتفاق.وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، فسيتم التعامل معها عسكريًا وبحزم شديد"، في إشارة إلى إمكانية اللجوء إلى خيارات أكثر صرامة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.وصرّح ترامب، في وقت سابق، أن إدارته سبق أن ناقشت تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب، مشيرًا إلى أن المهمة كانت ستتطلب انتشارًا ميدانيًا يمتد لأسبوعين على الأقل.واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260527/موسكو-لا-يزال-اقتراحنا-بنقل-اليورانيوم-المخصب-من-إيران-مطروحا-1113778964.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم