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من الكواليس إلى العلن: ترامب يكشف عن الخطة التي لم تنفذ لمصادرة اليورانيوم الإيراني
من الكواليس إلى العلن: ترامب يكشف عن الخطة التي لم تنفذ لمصادرة اليورانيوم الإيراني
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته سبق أن ناقشت تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرًا إلى أن المهمة كانت ستتطلب... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T06:36+0000
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وقال ترامب، خلال إحاطة صحفية: "إن تنفيذ المهمة ليس بالأمر اليسير"، موضحا أن اليورانيوم الإيراني مُخزَّن في مواقع شديدة التحصين، ويتطلب التعامل معها تجهيزات ضخمة.وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تتابع المواقع النووية الإيرانية عن كثب، مشيرًا إلى أن أي محاولة لنقل المواد النووية أو الاقتراب منها ستكون تحت الرصد المباشر.وحول احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران، شدد على أن واشنطن ماضية في تحقيق النصر بغض النظر عن المسار الذي ستسلكه الأمور.كما أشار إلى أن استمرار إطلاق النار من جانب حزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار يرتبط بالدور الإيراني في المنطقة، بحسب تعبيره.باكستان تنفي مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط
https://sarabic.ae/20260604/لافروف-لا-أدلة-على-سعي-إيران-لتطوير-أسلحة-نووية-1114059971.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي, إيران

من الكواليس إلى العلن: ترامب يكشف عن الخطة التي لم تنفذ لمصادرة اليورانيوم الإيراني

06:36 GMT 05.06.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© REUTERS Kylie Cooper
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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته سبق أن ناقشت تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرًا إلى أن المهمة كانت ستتطلب انتشارًا ميدانيًا يمتد لأسبوعين على الأقل.
وقال ترامب، خلال إحاطة صحفية: "إن تنفيذ المهمة ليس بالأمر اليسير"، موضحا أن اليورانيوم الإيراني مُخزَّن في مواقع شديدة التحصين، ويتطلب التعامل معها تجهيزات ضخمة.
وأضاف: "في البداية فكرنا في القيام بذلك، لكن الأمر يتطلب البقاء هناك لمدة أسبوعين والكثير من المعدات".
وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تتابع المواقع النووية الإيرانية عن كثب، مشيرًا إلى أن أي محاولة لنقل المواد النووية أو الاقتراب منها ستكون تحت الرصد المباشر.
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
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أمس, 15:37 GMT
وفي الوقت ذاته، وجّه الرئيس الأمريكي ترامب تحذيرًا حازمًا إلى طهران، مؤكدًا أن أي هجوم يستهدف الجنود الأمريكيين قد يُعيد المنطقة إلى مربع التصعيد العسكري.
وحول احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران، شدد على أن واشنطن ماضية في تحقيق النصر بغض النظر عن المسار الذي ستسلكه الأمور.
وقال: "سواء كان هناك اتفاق أو حرب، سننتصر".
كما أشار إلى أن استمرار إطلاق النار من جانب حزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار يرتبط بالدور الإيراني في المنطقة، بحسب تعبيره.
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