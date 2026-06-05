https://sarabic.ae/20260605/من-الكواليس-إلى-العلن-ترامب-يكشف-عن-الخطة-التي-لم-تنفذ-لمصادرة-اليورانيوم-الإيراني-1114072961.html

من الكواليس إلى العلن: ترامب يكشف عن الخطة التي لم تنفذ لمصادرة اليورانيوم الإيراني

من الكواليس إلى العلن: ترامب يكشف عن الخطة التي لم تنفذ لمصادرة اليورانيوم الإيراني

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته سبق أن ناقشت تنفيذ عملية عسكرية لاستهداف مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرًا إلى أن المهمة كانت ستتطلب... 05.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-05T06:36+0000

2026-06-05T06:36+0000

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وقال ترامب، خلال إحاطة صحفية: "إن تنفيذ المهمة ليس بالأمر اليسير"، موضحا أن اليورانيوم الإيراني مُخزَّن في مواقع شديدة التحصين، ويتطلب التعامل معها تجهيزات ضخمة.وأكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تتابع المواقع النووية الإيرانية عن كثب، مشيرًا إلى أن أي محاولة لنقل المواد النووية أو الاقتراب منها ستكون تحت الرصد المباشر.وحول احتمالات التوصل إلى اتفاق مع إيران، شدد على أن واشنطن ماضية في تحقيق النصر بغض النظر عن المسار الذي ستسلكه الأمور.كما أشار إلى أن استمرار إطلاق النار من جانب حزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار يرتبط بالدور الإيراني في المنطقة، بحسب تعبيره.باكستان تنفي مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني مجتبى خامنئي: إيران لن تتراجع أمام الضغوط

https://sarabic.ae/20260604/لافروف-لا-أدلة-على-سعي-إيران-لتطوير-أسلحة-نووية-1114059971.html

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