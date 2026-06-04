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بوتين يعقد اجتماعا مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في إطار منتدى سان بطرسبرغ 2026
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زيادة التوتر بين بريطانيا ورواندا بعد خسارة الاخيرة دعوى للحصول على 115 مليون يورو من لندن
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لافروف: لا أدلة على سعي إيران لتطوير أسلحة نووية
لافروف: لا أدلة على سعي إيران لتطوير أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عدم وجود أي أدلة تثبت سعي إيران إلى تطوير أسلحة نووية، مشددًا على التزام طهران بالمواقف المعلنة بشأن... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T15:37+0000
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وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "آر تي العربية"، إن القيادة الإيرانية أكدت في يونيو/حزيران الماضي التزامها بالفتوى الصادرة عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي تحظر تطوير الأسلحة النووية، مضيفًا أنه "لا يوجد أي دليل يناقض هذا الموقف". واتهمت إيران، الاثنين الماضي، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم. وفي وقت لاحق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.
https://sarabic.ae/20260604/مجتبى-خامنئي-إيران-لن-تتراجع-أمام-الضغوط-1114040931.html
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أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

لافروف: لا أدلة على سعي إيران لتطوير أسلحة نووية

15:37 GMT 04.06.2026
© Sputnikسيرغي لافروف
سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عدم وجود أي أدلة تثبت سعي إيران إلى تطوير أسلحة نووية، مشددًا على التزام طهران بالمواقف المعلنة بشأن برنامجها النووي السلمي.
وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "آر تي العربية"، إن القيادة الإيرانية أكدت في يونيو/حزيران الماضي التزامها بالفتوى الصادرة عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي تحظر تطوير الأسلحة النووية، مضيفًا أنه "لا يوجد أي دليل يناقض هذا الموقف".
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وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن أي هجوم أمريكي غير مبرر على إيران قد يؤدي إلى تغيير هذا الواقع، محذرًا من تداعيات التصعيد العسكري على المنطقة.

واتهمت إيران، الاثنين الماضي، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان.
وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.
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وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم.
وذكرت الولايات المتحدة أن هذه الضربات نُفذت في إطار الدفاع عن النفس واستهدفت محطة قيادة وتحكم عسكرية إيرانية.
وفي وقت لاحق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.
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من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.
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