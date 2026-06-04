https://sarabic.ae/20260604/لافروف-لا-أدلة-على-سعي-إيران-لتطوير-أسلحة-نووية-1114059971.html

لافروف: لا أدلة على سعي إيران لتطوير أسلحة نووية

لافروف: لا أدلة على سعي إيران لتطوير أسلحة نووية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عدم وجود أي أدلة تثبت سعي إيران إلى تطوير أسلحة نووية، مشددًا على التزام طهران بالمواقف المعلنة بشأن... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T15:37+0000

2026-06-04T15:37+0000

2026-06-04T15:37+0000

أخبار روسيا اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/0f/1113434838_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_cf644d73d49dfcf62e87734e35108f44.jpg

وقال لافروف، في مقابلة مع قناة "آر تي العربية"، إن القيادة الإيرانية أكدت في يونيو/حزيران الماضي التزامها بالفتوى الصادرة عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، والتي تحظر تطوير الأسلحة النووية، مضيفًا أنه "لا يوجد أي دليل يناقض هذا الموقف". واتهمت إيران، الاثنين الماضي، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار، بما في ذلك بسبب الضربات الإسرائيلية على لبنان. وفي الوقت نفسه، لم تؤكد وزارة الخارجية الإيرانية أو تنفِ التقارير التي تحدثت عن احتمال وقف تبادل الرسائل مع الطرف الآخر.وخلال ليل الثلاثاء إلى الأربعاء الماضي، تبادل الطرفان الضربات. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مقر الأسطول الأمريكي الخامس، فيما أكدت واشنطن أنها دمرت طائرات مسيرة وصواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه الكويت والبحرين، كما استهدفت مواقع في جزيرة قشم. وفي وقت لاحق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت إيران تنفيذ ضربة أخرى استهدفت مدمرة أمريكية، ردًا على ما وصفته بالعدوان على سفنها في خليج عُمان.من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار المفاوضات مع إيران. كما أعلن، عقب محادثات أجراها مع الجانبين الإسرائيلي واللبناني، أن تل أبيب وبيروت تعتزمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار.وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد صرح في وقت سابق بأن الجانبين يدرسان نصوص الاتفاق التي جرى تبادلها ويعملان على وضع الصياغات النهائية لها.

https://sarabic.ae/20260604/مجتبى-خامنئي-إيران-لن-تتراجع-أمام-الضغوط-1114040931.html

https://sarabic.ae/20260604/إعلام-الجيش-الأمريكي-يواجه-ضغوطا-مالية-بسبب-الحرب-على-إيران-وارتفاع-سعر-الوقود-1114032623.html

https://sarabic.ae/20260603/مجلس-النواب-الأمريكي-يدعم-قرارا-يحد-من-صلاحيات-ترامب-بشأن-حرب-إيران-1114029054.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن