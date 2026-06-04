https://sarabic.ae/20260604/باكستان-تنفي-مشاركة-معلومات-استخباراتية-مع-واشنطن-بشأن-البرنامج-النووي-الإيراني---1114049518.html

باكستان تنفي مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني

باكستان تنفي مشاركة معلومات استخباراتية مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

نفت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الخميس، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن مشاركة إسلام آباد معلومات استخباراتية مع الإدارة الأميركية تتعلق بالبرنامج النووي... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T12:45+0000

2026-06-04T12:45+0000

2026-06-04T12:45+0000

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/14/1111690464_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_118f30fbd0efa9df6d204b7fad4c7ca8.jpg

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، طاهر حسين أندرابي، خلال الإحاطة الصحفية الأسبوعية للوزارة، إن بلاده "تنفي بشكل قاطع" المزاعم التي أشارت إلى قيام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، إسحاق دار بتزويد، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بمعلومات استخباراتية حول إيران وبرنامجها النووي، مؤكدًا أن "جميع هذه التقارير لا أساس لها من الصحة". وفي ما يتعلق بالتوترات بين الولايات المتحدة وإيران، أعرب أندرابي عن قلق بلاده إزاء التطورات العسكرية الأخيرة في منطقة الخليج، معتبراً أنها تمثل "عقبة كبيرة" أمام الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين، ومشددًا على أن تجدد الأعمال العدائية يحدّ من فرص الحوار والحلول الدبلوماسية. كما جدّد أندرابي إدانة بلاده لأي اعتداءات على الدول، بما في ذلك تلك التي تستهدف إيران. واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260604/مجتبى-خامنئي-إيران-لن-تتراجع-أمام-الضغوط-1114040931.html

https://sarabic.ae/20260603/مجلس-النواب-الأمريكي-يدعم-قرارا-يحد-من-صلاحيات-ترامب-بشأن-حرب-إيران-1114029054.html

باكستان

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

باكستان, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, أخبار إيران