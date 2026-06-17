https://sarabic.ae/20260617/الإمارات-أي-مقاربة-جادة-لمستقبل-المنطقة-يجب-أن-تنطلق-من-احترام-السيادة-1114440270.html

الإمارات: أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من احترام السيادة

الإمارات: أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من احترام السيادة

سبوتنيك عربي

قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الأربعاء، إن "أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من احترام السيادة ورفض العدوان". 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T14:21+0000

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وشارك قرقاش، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، تغريدة لعمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أوضح خلالها أن الحديث عن ترتيبات إقليمية جديدة لا ينبغي أن يتجاوز حقيقة أساسية".وأضاف أنور قرقاش: "إيران لم تكتفِ بالصراع مع إسرائيل أو الولايات المتحدة، بل مارست عدوانا مباشرا على دولة الإمارات ودول الخليج العربي".وتابع قرقاش أن "أي مقاربة جادة لمستقبل المنطقة يجب أن تنطلق من احترام السيادة ورفض العدوان على دول عربية في الخليج، لا القفز فوقه أو تجاهله".وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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