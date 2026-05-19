الإمارات: التحول في الأدوار الإقليمية يثير الحيرة في ظل "العدوان الإيراني"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبيرة: سيكون هناك ردود فعل على إعدام الأسرى
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الحدث من سبوتنيك
زيارة بوتين إلى الصين تخطف أنظار العالم... وفي الشرق الأوسط: سكك الحد بين شمال لبنان وسورية، فهل يبصر المشروع النور؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم
منتدى قازان " روسيا – العالم الإسلامي" تكامل اقتصادي في مواجهة الهيمنة الغربية
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
أي ضربة جديدة لـ"داعش" في إفريقيا يمثل مقتل المينوكي؟ يجيب خبير
12:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
16:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الإمارات: التحول في الأدوار الإقليمية يثير الحيرة في ظل "العدوان الإيراني"
سبوتنيك عربي
قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إن "خلط الأدوار في العدوان الإيراني، أثار حالة من الحيرة داخل المشهد الإقليمي"، مشيرًا إلى أن هذا...
وأوضح قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الأدوار بين الضحية والوسيط قد اختلطت في هذه المرحلة"، لافتًا إلى أن "بعض الأطراف تحولت من داعم إلى وسيط بدلًا من أن تكون عضدًا ومساندًا"، على حد تعبيره.وأضاف أن "المرحلة الراهنة تعد من أخطر المراحل في تاريخ الخليج الحديث"، معتبرًا أن "الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف في ظل التطورات الحالية والتوترات المتصاعدة في المنطقة".وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس الاثنين، أن "طهران لا تعادي أي دولة في المنطقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، ونحن جيران للجميع"، داعيًا إلى "الحذر من مؤامرات الأطراف الخارجية الرامية إلى إثارة الفتنة".وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالاعتداء "الإرهابي الغادر" الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، عبر طائرات مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار في المكونات أو المنشآت الحيوية.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وعملاً إرهابيًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض منشآت الطاقة والبنية التحتية للخطر، مشيرةً إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن محاولات متكررة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، الجمعة الماضي، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.
قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إن "خلط الأدوار في العدوان الإيراني، أثار حالة من الحيرة داخل المشهد الإقليمي"، مشيرًا إلى أن هذا الخلط طال عددًا من دول المنطقة المحيطة بالخليج العربي.
وأوضح قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الأدوار بين الضحية والوسيط قد اختلطت في هذه المرحلة"، لافتًا إلى أن "بعض الأطراف تحولت من داعم إلى وسيط بدلًا من أن تكون عضدًا ومساندًا"، على حد تعبيره.
وأضاف أن "المرحلة الراهنة تعد من أخطر المراحل في تاريخ الخليج الحديث"، معتبرًا أن "الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف في ظل التطورات الحالية والتوترات المتصاعدة في المنطقة".
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس الاثنين، أن "طهران لا تعادي أي دولة في المنطقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، ونحن جيران للجميع"، داعيًا إلى "الحذر من مؤامرات الأطراف الخارجية الرامية إلى إثارة الفتنة".

وأضاف: "لن ندع التقارير التي تشير إلى نية الإمارات العربية المتحدة مهاجمة إيران، وزيارة مسؤولين إسرائيليين لأبوظبي، تنسينا الجهة التي تمثل التهديد الرئيسي".

وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالاعتداء "الإرهابي الغادر" الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، عبر طائرات مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار في المكونات أو المنشآت الحيوية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وعملاً إرهابيًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض منشآت الطاقة والبنية التحتية للخطر، مشيرةً إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن محاولات متكررة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، الجمعة الماضي، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.
