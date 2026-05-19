https://sarabic.ae/20260519/الإمارات-التحول-في-الأدوار-الإقليمية-يثير-الحيرة-في-ظل-العدوان-الإيراني-1113528271.html

الإمارات: التحول في الأدوار الإقليمية يثير الحيرة في ظل "العدوان الإيراني"

الإمارات: التحول في الأدوار الإقليمية يثير الحيرة في ظل "العدوان الإيراني"

سبوتنيك عربي

قال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، اليوم الثلاثاء، إن "خلط الأدوار في العدوان الإيراني، أثار حالة من الحيرة داخل المشهد الإقليمي"، مشيرًا إلى أن هذا... 19.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-19T09:15+0000

2026-05-19T09:15+0000

2026-05-19T09:15+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار الإمارات العربية المتحدة

أخبار الخليج

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104337/15/1043371556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e3cd2ee139c1642c4f0a9b7a46e7d848.jpg

وأوضح قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الأدوار بين الضحية والوسيط قد اختلطت في هذه المرحلة"، لافتًا إلى أن "بعض الأطراف تحولت من داعم إلى وسيط بدلًا من أن تكون عضدًا ومساندًا"، على حد تعبيره.وأضاف أن "المرحلة الراهنة تعد من أخطر المراحل في تاريخ الخليج الحديث"، معتبرًا أن "الموقف الرمادي أخطر من اللاموقف في ظل التطورات الحالية والتوترات المتصاعدة في المنطقة".وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أمس الاثنين، أن "طهران لا تعادي أي دولة في المنطقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، ونحن جيران للجميع"، داعيًا إلى "الحذر من مؤامرات الأطراف الخارجية الرامية إلى إثارة الفتنة".وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالاعتداء "الإرهابي الغادر" الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، عبر طائرات مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار في المكونات أو المنشآت الحيوية.وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وعملاً إرهابيًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض منشآت الطاقة والبنية التحتية للخطر، مشيرةً إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن محاولات متكررة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، الجمعة الماضي، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.

https://sarabic.ae/20260515/الإمارات-نحتفظ-بجميع-حقوقنا-لمواجهة-أي-تهديد-أو-عمل-عدائي--1113461287.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الخليج , أخبار العالم الآن, العالم العربي