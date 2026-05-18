الخارجية الإيرانية: لا نوايا عدوانية لدينا ضد دول المنطقة وخاصة الإمارات

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
من الملعب
البريميرليج يشتعل من جديد! والزمالك يسعى للتعويض أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
مصر... هل ينهي قانون الأحوال الشخصية الجديد ظاهرة الزواج العرفي؟
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
10:32 GMT
11 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل يحرك اتفاق تبادل الأسرى جمود العملية السياسية في اليمن؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إيران تحضر آلية لإدارة مضيق هرمز.. رئيس الوزراء العراقي يطلق برنامج إصلاح شامل
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
سلاح بيولوجي بغطاء علمي.. كيف كشفت روسيا سر المختبرات البيولوجية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
سورية من الانفصال عن الوحدة الى الحركة التصحيحية
09:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:49 GMT
10 د
بين بيروت والقاهرة
اتفاق "17 أيار" بين الأمس واليوم... بعد استهداف محطة "براكة"، أيّ أبعاد لتأكيد القاهرة بأن أمن الإمارات من أمنها الاستراتيجي؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
تيتيه تبدي تفاؤلاً بتلبية الحوار المهيكل لتطلعات الليبيين وتبديد المخاوف السياسية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
16:51 GMT
9 د
أمساليوم
الخارجية الإيرانية: لا نوايا عدوانية لدينا ضد دول المنطقة وخاصة الإمارات
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "طهران لا تعادي أي دولة في المنطقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، ونحن جيران... 18.05.2026, سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن "طهران لا تعادي أي دولة في المنطقة، بما فيها الإمارات العربية المتحدة، ونحن جيران للجميع"، داعيا إلى "الحذر من مؤامرات الأطراف الخارجية الرامية إلى إثارة الفتنة".
وأضاف في مؤتمر صحفي: "لن ندع التقارير التي تشير إلى نية الإمارات العربية المتحدة مهاجمة إيران، وزيارة مسؤولين إسرائيليين لأبوظبي، تُنسينا الجهة التي تُمثل التهديد الرئيسي".
وتابع: "يجب على دول المنطقة أن تستخلص العبر من الأحداث الأخيرة، لقد رأت أن وجود أمريكا لا يجلب الأمن، بل يسبب انعدام الأمن للجميع، ويُعرّض التنمية والازدهار للخطر، ولم يكن خافيا علينا وجود تحركات داخلية وخارجية، ولكن ما هي النتيجة؟ سوى أنها شجعت إسرائيل على مواصلة جرائمها في المنطقة، ونظرا لقلقنا البالغ، لدينا مطالب من دول المنطقة، ونؤكد أن الأمن الإقليمي يتطلب بناء الثقة بين دول المنطقة والسعي نحو آلية أمنية داخلية".
وفيما يتعلق بالتقارير الإعلامية حول شروط إيران للمفاوضات، قال: "نحن على علم بهذه المصادر، ليس بالضرورة أن يقرر فريق التفاوض كيفية وصفها، قد تسميها وسائل الإعلام كما تشاء، لكن مطالبنا واضحة، وعلى سبيل المثال، فيما يخص الإفراج عن الأصول، قد يقولون إنه شرط، لكنني أقول إنه مطلبنا، لا نتوقع من الطرف الآخر أن يدفع لنا أموالا، لكن المطالبة بها مطلب مشروع، ولذلك، فإن القضايا المطروحة هي مطالب إيران التي سنسعى لتحقيقها في أي مفاوضات"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وفيما يتعلق بالضغوط الأمريكية، قال بقائي: "إحدى أدوات أمريكا هي هذا الشأن هي ممارسة الضغط الاقتصادي، لكنهم رأوا أنهم لن يثنونا عن السعي وراء حقوق الشعب الإيراني بالتهديدات والضغوط، نحن نتابع التطورات، وعلى طاولة المفاوضات، سنركز على مصالح الشعب الإيراني، بغض النظر عن التهديدات".
وفيما يتعلق باحتمالية "خيانة أمريكا لطاولة المفاوضات مجددا"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي: "لقد خانوا الدبلوماسية بما فيه الكفاية ورأوا النتيجة، وهي أن أمريكا لا تُعتير طرفا ذا مصداقية، إذ تسببت تصريحاتها المتناقضة في عدم أخذ أحد في العالم للدبلوماسية الأمريكية على محمل الجد، كما أننا شاركنا في كل عملية دبلوماسية لحماية مصالح إيران بشك كبير".
وأردف: "يُملي علينا العقل أن نأخذ السوابق السابقة في كل عملية، لكن هذا لا يمنعنا من المشاركة في العمليات الدبلوماسية بثقة وتوكل على الله".
وكان قد حث الرئيس الأمريكي، أمس الأحد، إيران على الإسراع في إبرام الاتفاق مع الولايات المتحدة، قائلاً إن الوقت عامل حاسم.
وأعلنت الولايات المتحدة، في أواخر أبريل/نيسان 2026، تمديد وقف إطلاق النار مع طهران حتى اختتام حوار التسوية. وخلال الفترة نفسها، أجرى الجانبان مفاوضات، لكنها لم تسفر عن أي نتائج. ومنذ ذلك الحين، تحاول الولايات المتحدة فرض حصار على الموانئ الإيرانية. وردت إيران بإغلاق مضيق هرمز ورفضت أي اتصال إضافي.
