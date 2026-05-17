https://sarabic.ae/20260517/الإمارات-تعلن-اتخاذ-كافة-التدابير-لحماية-أراضيها-ومقدراتها-عقب-استهداف-إرهابي-قرب-محطة-براكة-1113491677.html

الإمارات تعلن اتخاذ كافة التدابير لحماية أراضيها ومقدراتها عقب استهداف "إرهابي" قرب محطة "براكة"

الإمارات تعلن اتخاذ كافة التدابير لحماية أراضيها ومقدراتها عقب استهداف "إرهابي" قرب محطة "براكة"

سبوتنيك عربي

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالاعتداء "الإرهابي الغادر" الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، عبر... 17.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-17T17:51+0000

2026-05-17T17:51+0000

2026-05-17T17:51+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة

إيران

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/11/1113484531_0:311:1280:1031_1920x0_80_0_0_2b8dad8e47e049af4ccdc694e0863684.jpg

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وعملاً إرهابيًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض منشآت الطاقة والبنية التحتية للخطر، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن محاولات متكررة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي. وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها، والتصدي لمثل هذه الأعمال العدائية، مؤكدة أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة. وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة.وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة الخارجية الإماراتية.

https://sarabic.ae/20260517/مصر-تستنكر-استهداف-محيط-محطة-براكة-النووية-بالإمارات-وتؤكد-تضامنها-الكامل-مع-أبوظبي-1113488364.html

https://sarabic.ae/20260517/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تعلق-على-استهداف-محطة-براكة-النووية-بالإمارات--1113486994.html

https://sarabic.ae/20260515/الإمارات-لا-ننتظر-حماية-من-أحد-وندحض-الادعاءات-الإيرانية-1113452820.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أخبار إيران