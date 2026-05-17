الإمارات تعلن اتخاذ كافة التدابير لحماية أراضيها ومقدراتها عقب استهداف "إرهابي" قرب محطة "براكة"
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالاعتداء "الإرهابي الغادر" الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، عبر... 17.05.2026, سبوتنيك عربي
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها الشديدة لما وصفته بالاعتداء "الإرهابي الغادر" الذي استهدف محطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، عبر طائرات مسيّرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل أي إصابات أو أضرار في المكونات أو المنشآت الحيوية.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان صدر اليوم الأحد، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدًا خطيرًا وعملاً إرهابيًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويعرض منشآت الطاقة
والبنية التحتية للخطر، مشيرة إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن محاولات متكررة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.
وشددت الوزارة على أن دولة الإمارات ستواصل اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية أراضيها ومقدراتها، والتصدي لمثل هذه الأعمال العدائية
، مؤكدة أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها يمثل أولوية قصوى لا تقبل المساومة.
كما دعت إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لردع مثل هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وصون سلامة شعوبها.
وكان مكتب أبوظبي الإعلامي قد أفاد، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة
للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي
مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".
وطمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السكان، بإعلانها أن الحريق لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.
وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة
الخارجية الإماراتية.