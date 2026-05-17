مصر تستنكر استهداف محيط محطة "براكة" النووية بالإمارات وتؤكد تضامنها الكامل مع أبوظبي
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، استهداف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في...
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، استهداف محيط محطة "براكة" للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج المحيط الداخلي للمحطة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن هذا الهجوم
يمثل "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً" لسيادة دولة الإمارات، وقواعد القانون الدولي.
وشددت القاهرة على تضامنها الكامل مع الإمارات
، مجددة دعمها لأمن واستقرار الدولة الخليجية.
وأكدت أن أمن الإمارات وسائر دول الخليج العربية يُعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأفاد مكتب أبوظبي الإعلامي، في وقت سابق من اليوم الأحد، بأن السلطات المختصة في إمارة أبوظبي تعاملت مع حريق اندلع في محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بمسيرة.
وأصدر المكتب بيانا جاء فيه: "تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة "براكة" للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة دون تسجيل أي إصابات، ودون أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".
وطمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية السكان، بإعلانها أن الحريق
لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد.
وطالبت الجهات المختصة الجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
وأشار وزير الدولة الإماراتي، خليفة بن شاهين المرر، أول أمس الجمعة، إلى أن بلاده تعرضت منذ 28 فبراير/شباط 2026، لما وصفه بـ"اعتداءات إيرانية متكررة"، موضحًا أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت مع نحو 3000 هجوم بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والصواريخ الجوالة، استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية حيوية، من بينها المطارات والموانئ والمنشآت النفطية ومحطات تحلية المياه وشبكات الطاقة والمناطق السكنية، وفقا لوزارة
الخارجية الإماراتية.