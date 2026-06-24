https://sarabic.ae/20260624/روبيو-المجموعات-الفنية-الأمريكية-والإيرانية-تواصل-محادثاتها-في-يومي-29-و30-يونيو-1114669039.html
روبيو: المجموعات الفنية الأمريكية والإيرانية تواصل محادثاتها في يومي 29 و30 يونيو
روبيو: المجموعات الفنية الأمريكية والإيرانية تواصل محادثاتها في يومي 29 و30 يونيو
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف في يومي 29 و30 حزيران/يونيو الجاري. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T17:35+0000
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وقال روبيو، اليوم الأربعاء، في تصريحات للصحفيين: "ستعود الفرق الفنية (الأمريكية والإيرانية) في 29 و30 من حزيران/يونيو. وهي مُقسّمة إلى مجموعات تُعنى بمواضيع مُختلفة. أعتقد أنهم سيعودون إلى سويسرا، إن لم أكن مُخطئًا"، لافتا إلى أنه لن يُشارك شخصيًا في هذه المحادثات.أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء بين إيران وأمريكا، بوساطة باكستان وقطر، ستستأنف الأسبوع المقبل.ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن المشاورات مع الجانبين الإيراني والأمريكي مستمرة للتنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روبيو: المجموعات الفنية الأمريكية والإيرانية تواصل محادثاتها في يومي 29 و30 يونيو
صرح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بأن المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستُستأنف في يومي 29 و30 حزيران/يونيو الجاري.
وقال روبيو، اليوم الأربعاء، في تصريحات للصحفيين: "ستعود الفرق الفنية (الأمريكية والإيرانية) في 29 و30 من حزيران/يونيو. وهي مُقسّمة إلى مجموعات تُعنى بمواضيع مُختلفة. أعتقد أنهم سيعودون إلى سويسرا، إن لم أكن مُخطئًا"، لافتا إلى أنه لن يُشارك شخصيًا في هذه المحادثات.
وأضاف: "على الصعيد الفني، سيشارك ممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة، وغيرهم".
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن المفاوضات الفنية على مستوى الخبراء بين إيران وأمريكا، بوساطة باكستان وقطر، ستستأنف الأسبوع المقبل.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، أن المشاورات مع الجانبين الإيراني والأمريكي مستمرة للتنفيذ الفعّال لمذكرة التفاهم.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.