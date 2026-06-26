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الرئيس اللبناني: اتفاق الإطار بداية استعادة السيادة الكاملة و"لا احتلال ولا وصاية" بعد اليوم
الرئيس اللبناني: اتفاق الإطار بداية استعادة السيادة الكاملة و"لا احتلال ولا وصاية" بعد اليوم
سبوتنيك عربي
توجه الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، بالشكر إلى الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، تقديرًا للجهود التي بذلتها في استضافة المفاوضات... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T19:26+0000
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ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أعرب عون عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي واكبت المفاوضات، مؤكدًا أنها دعمت مواقف الدولة اللبنانية وأظهرت حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره.وخصّ الرئيس اللبناني الفريق اللبناني المفاوض، من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن وبيروت، بالشكر على متابعته الدقيقة للمفاوضات، معتبرًا أن ما تحقق يمثل "الخطوة الأولى على طريق استعادة لبنان سيادة دولته الكاملة على جميع أراضيه، من دون أي انتقاص".وأكد أن الدولة اللبنانية ماضية في استكمال هذا المسار حتى تحقيقه بالكامل، مشددًا على أنه "لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية"، معتبرًا أن هذا الهدف يجسد إرادة جميع اللبنانيين، ويشكل عهدًا والتزامًا تجاههم.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستبقى في "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان، وذلك عقب توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين في واشنطن في وقت سابق من اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في منطقتين تجريبيتين ضمن ترتيبات الاتفاق.وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إن المفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق "كانت طويلة، لكنها أثمرت في النهاية"، معتبرًا أن أبرز ما تحقق هو استمرار بقاء القوات الإسرائيلية في ما أسماها المنطقة الأمنية جنوبي لبنان.ووصف نتنياهو الاتفاق الإطاري بأنه "ضربة قوية لإيران"، مضيفًا أن "إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة يوجهون رسالة واضحة بأن هذا الملف ليس من شأن طهران".وقال إن إسرائيل ستسمح للجيش اللبناني بالبدء في تنظيم صفوفه وتولي السيطرة على منطقتين تجريبيتين، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توصية من الجيش الإسرائيلي.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260626/نتنياهو-سنبقى-في-المنطقة-الأمنية-جنوبي-لبنان-وسنسمح-للجيش-اللبناني-بالانتشار-في-منطقتين-تجريبيتين-1114748264.html
https://sarabic.ae/20260626/الجيش-الإسرائيلي-مرتفعات-علي-الطاهر-في-جنوب-لبنان-تخضع--لسيطرة-قواتنا-بالكامل---عاجل-1114746009.html
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أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله
أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار حزب الله

الرئيس اللبناني: اتفاق الإطار بداية استعادة السيادة الكاملة و"لا احتلال ولا وصاية" بعد اليوم

19:26 GMT 26.06.2026
© Photo / x.comالرئيس اللبناني جوزيف عون
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Photo / x.com
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توجه الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الجمعة، بالشكر إلى الإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، تقديرًا للجهود التي بذلتها في استضافة المفاوضات ورعايتها، ودعم موقف لبنان وصولًا إلى اتفاق الإطار الذي أُعلن عنه اليوم الجمعة.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أعرب عون عن تقديره للدول الشقيقة والصديقة التي واكبت المفاوضات، مؤكدًا أنها دعمت مواقف الدولة اللبنانية وأظهرت حرصها على استقلال لبنان وسلامه وازدهاره.
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18:36 GMT
وخصّ الرئيس اللبناني الفريق اللبناني المفاوض، من دبلوماسيين وعسكريين في واشنطن وبيروت، بالشكر على متابعته الدقيقة للمفاوضات، معتبرًا أن ما تحقق يمثل "الخطوة الأولى على طريق استعادة لبنان سيادة دولته الكاملة على جميع أراضيه، من دون أي انتقاص".

ووجّه عون تحية إلى الشعب اللبناني، مشيدًا بصموده وتضحياته في مواجهة العدوان والدمار والتهجير، وبما أظهره من تماسك وتضامن وطني، مؤكدًا أن اتفاق الإطار "يشكل بداية ترجمة هذه التضحيات إلى واقع يتيح عودة اللبنانيين إلى أراضيهم المحررة ومنازلهم، في ظل دولة ذات سيادة كاملة".

وأكد أن الدولة اللبنانية ماضية في استكمال هذا المسار حتى تحقيقه بالكامل، مشددًا على أنه "لن يكون بعد اليوم احتلال ولا أسرى ولا تبعية ولا وصاية"، معتبرًا أن هذا الهدف يجسد إرادة جميع اللبنانيين، ويشكل عهدًا والتزامًا تجاههم.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستبقى في "المنطقة الأمنية" جنوبي لبنان، وذلك عقب توقيع اتفاق إطاري بين الجانبين في واشنطن في وقت سابق من اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني سيبدأ الانتشار في منطقتين تجريبيتين ضمن ترتيبات الاتفاق.
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16:10 GMT
وقال نتنياهو، في مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، إن المفاوضات التي سبقت التوصل إلى الاتفاق "كانت طويلة، لكنها أثمرت في النهاية"، معتبرًا أن أبرز ما تحقق هو استمرار بقاء القوات الإسرائيلية في ما أسماها المنطقة الأمنية جنوبي لبنان.
وأضاف أن إسرائيل ستحافظ على هذا الوجود "ما دام حزب الله اللبناني لم ينزع سلاحه، وما دام الخطر لا يزال قائمًا"، مؤكدًا "استمرار السيطرة على المنطقة الأمنية الواقعة خارج نطاق تهديد الصواريخ المضادة للدبابات".
ووصف نتنياهو الاتفاق الإطاري بأنه "ضربة قوية لإيران"، مضيفًا أن "إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة يوجهون رسالة واضحة بأن هذا الملف ليس من شأن طهران".
وقال إن إسرائيل ستسمح للجيش اللبناني بالبدء في تنظيم صفوفه وتولي السيطرة على منطقتين تجريبيتين، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت بناءً على توصية من الجيش الإسرائيلي.
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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 7 من عناصر "حزب الله" في غارة جنوبي لبنان
14:11 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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