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الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 7 من عناصر "حزب الله" في غارة جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 7 من عناصر "حزب الله" في غارة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل سبعة من عناصر "حزب الله" اللبناني في غارة جوية استهدفتهم في جنوب لبنان، زاعمًا أنهم كانوا ينقلون أسلحة إلى موقع... 26.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-26T14:11+0000

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وقال الجيش، في بيان، إن قواته نفذت في وقت سابق من اليوم الجمعة، غارة أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من "حزب الله" أثناء نقلهم أسلحة بالقرب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.وأضاف أن "العناصر كانوا ينقلون الأسلحة إلى مبنى في منطقة المنزلة، قال إنه كان يُستخدم موقعًا قتاليًا ونقطة مراقبة، ومنه كانوا يستعدون لتنفيذ أنشطة عسكرية تستهدف جنود الجيش الإسرائيلي".وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية