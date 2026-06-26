الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 7 من عناصر "حزب الله" في غارة جنوبي لبنان
© REUTERSالدخان يتصاعد من جنوب لبنان، كما يُرى من النبطية، لبنان، 30 مايو/ أيار 2026
© REUTERS
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل سبعة من عناصر "حزب الله" اللبناني في غارة جوية استهدفتهم في جنوب لبنان، زاعمًا أنهم كانوا ينقلون أسلحة إلى موقع يُستخدم في تنفيذ أنشطة عسكرية ضد قواته.
وقال الجيش، في بيان، إن قواته نفذت في وقت سابق من اليوم الجمعة، غارة أسفرت عن مقتل سبعة عناصر من "حزب الله" أثناء نقلهم أسلحة بالقرب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان.
وأضاف أن "العناصر كانوا ينقلون الأسلحة إلى مبنى في منطقة المنزلة، قال إنه كان يُستخدم موقعًا قتاليًا ونقطة مراقبة، ومنه كانوا يستعدون لتنفيذ أنشطة عسكرية تستهدف جنود الجيش الإسرائيلي".
🔴ELIMINATED: 7 Hezbollah terrorists who transferred weapons near the Security Zone in southern Lebanon.— Israel Defense Forces (@IDF) June 26, 2026
The terrorists transferred the weapons into a structure in the El Manzala area that was used as a combat and observation post, and from which the terrorists operated to… pic.twitter.com/ZhfpsdLjE0
وأشار البيان إلى أن وجود الأسلحة داخل الموقع، إلى جانب نشاط العناصر، شكّل تهديدًا لقواته، على حد زعمه، مؤكدًا أن الجيش "لن يسمح لحزب الله بإلحاق الأذى بالمدنيين الإسرائيليين أو بجنوده، وسيواصل العمل على إزالة التهديدات".
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.