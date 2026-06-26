https://sarabic.ae/20260626/تصويت-ما-هو-الهدف-من-طرح-فكرة-تشكيل-قوات-دولية-بديلة-لـيونيفيل-لضبط-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل؟---1114729710.html
تصويت.. ما هو الهدف من طرح فكرة تشكيل قوات دولية بديلة لـ"يونيفيل" لضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
تصويت.. ما هو الهدف من طرح فكرة تشكيل قوات دولية بديلة لـ"يونيفيل" لضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
سبوتنيك عربي
عاد الحديث مجددًا عن إمكانية تشكيل قوات دولية بديلة عن الـ"يونيفيل"، تتولى مهمة ضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط تطورات أمنية وسياسية متصاعدة تشهدها المنطقة،... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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ويرى مراقبون أن أحد الأهداف المحتملة لهذه الخطوة يتمثل في ضمان وقف التصعيد على الحدود الجنوبية، من خلال إنشاء آلية دولية جديدة تسهم في تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات، بينما يؤكد آخرون أن الطرح يندرج في إطار تكريس الدور الفرنسي في لبنان، عبر منح باريس مساحة أوسع للتأثير في أي ترتيبات أمنية أو سياسية قد تشهدها المرحلة المقبلة.وتتزامن هذه التحليلات مع ترحيب الرئيس اللبناني جوزاف عون، بسعي كل من فرنسا وإيطاليا لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات يحلّ محل قوة الـ"يونيفيل" بعد انتهاء مهامها جنوبي لبنان.برأيك... ما هو الهدف من طرح فكرة تشكيل قوات دولية بديلة لـ"يونيفل" لضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل؟عون يرحب بسعي ماكرون وميلوني لتشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة الـ"يونيفيل"فرنسا وإيطاليا تتفقان على تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان
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لبنان, أخبار فرنسا , ايطاليا, اليونيفيل, استطلاعات الرأي, опросы
لبنان, أخبار فرنسا , ايطاليا, اليونيفيل, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت.. ما هو الهدف من طرح فكرة تشكيل قوات دولية بديلة لـ"يونيفيل" لضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل؟
عاد الحديث مجددًا عن إمكانية تشكيل قوات دولية بديلة عن الـ"يونيفيل"، تتولى مهمة ضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط تطورات أمنية وسياسية متصاعدة تشهدها المنطقة، ما فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول خلفيات هذا الطرح وتوقيته.
ويرى مراقبون أن أحد الأهداف المحتملة لهذه الخطوة يتمثل في ضمان وقف التصعيد على الحدود الجنوبية، من خلال إنشاء آلية دولية جديدة تسهم في تثبيت الاستقرار ومنع تجدد المواجهات، بينما يؤكد آخرون أن الطرح يندرج في إطار تكريس الدور الفرنسي في لبنان، عبر منح باريس مساحة أوسع للتأثير في أي ترتيبات أمنية أو سياسية قد تشهدها المرحلة المقبلة.
وبين البينين، يرجّح فريق ثالث أن الهدف الأساسي هو الحد من قدرات "حزب الله"، من خلال تشديد الرقابة الدولية على الحدود وتعزيز آليات تنفيذ الإجراءات الأمنية.
وتتزامن هذه التحليلات مع ترحيب الرئيس اللبناني جوزاف عون، بسعي كل من فرنسا وإيطاليا لتشكيل تحالف دولي متعدد الجنسيات يحلّ محل قوة الـ"يونيفيل" بعد انتهاء مهامها جنوبي لبنان.
برأيك... ما هو الهدف من طرح فكرة تشكيل قوات دولية بديلة لـ"يونيفل" لضبط الحدود بين لبنان وإسرائيل؟