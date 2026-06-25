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فرنسا وإيطاليا تتفقان على تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان

فرنسا وإيطاليا تتفقان على تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، اتفاق بلادها وفرنسا على تشكيل تحالف دولي لدعم لبنان، عقب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقالت ميلوني، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتجع بجنوب فرنسا، إن الجانبين بحثا أيضًا إمكانية عقد مؤتمر دولي مخصص لمناقشة مستقبل الدعم الدولي للبنان، بحسب ما ذكرت وكالة "أنسا". وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية أن روما وباريس قادرتان على لعب دور مؤثر في هذه المرحلة، مشددة على أهمية ضمان وجود دولي يمنع حدوث فراغ أمني قد تكون له تداعيات خطيرة على لبنان والمنطقة. وجاءت تصريحات الجانبين خلال أول قمة ثنائية تجمع ميلوني وماكرون في مدينة أنتيب الواقعة على الريفييرا الفرنسية، حيث أكدت الرئاسة الفرنسية أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك الدفاع والطاقة النووية وقطاع الفضاء.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف يونيو/ حزيران الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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