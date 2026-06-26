https://sarabic.ae/20260626/الجيش-الإسرائيلي-مرتفعات-علي-الطاهر-في-جنوب-لبنان-تخضع--لسيطرة-قواتنا-بالكامل---عاجل-1114746009.html
الجيش الإسرائيلي: مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تخضع لسيطرة قواتنا بالكامل
الجيش الإسرائيلي: مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تخضع لسيطرة قواتنا بالكامل
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بسيطرته على تلة "علي الطاهر"، الواقعة شمال نهر الليطاني شرق مدينة النبطية في جنوب لبنان. 26.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية في بيان مصور: "هذه رسالة من داخل النفق الإرهابي ... في مجدل زون إلى عناصر حزب الله في الجنوب: لقد تغيّرت المعادلة، تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا".ونوهت واوية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي "تفرض واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها"، مشددة على أن التلة لن تعود قاعدة لتهديد أمن إسرائيل.وتتمتع التلة بأهمية عسكرية وجغرافية تجعلها واحدة من أبرز النقاط الاستراتيجية في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، إذ تشرف التلة على مساحات واسعة من القرى والطرق الحيوية، كما توفر قدرة كبيرة على الرصد والمراقبة.وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.الضاحية الجنوبية لبيروت تقيم ذكرى عاشوراء رغم الأوضاع القاسية
https://sarabic.ae/20260626/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-قتل-7-من-عناصر-حزب-الله-في-غارة-جنوبي-لبنان-1114739040.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الجيش الإسرائيلي: مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تخضع لسيطرة قواتنا بالكامل
16:10 GMT 26.06.2026 (تم التحديث: 16:37 GMT 26.06.2026)
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بسيطرته على تلة "علي الطاهر"، الواقعة شمال نهر الليطاني شرق مدينة النبطية في جنوب لبنان.
وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية في بيان مصور: "هذه رسالة من داخل النفق الإرهابي ... في مجدل زون إلى عناصر حزب الله في الجنوب: لقد تغيّرت المعادلة، تلة علي الطاهر التي كنتم تختبئون فيها أصبحت تحت السيطرة الكاملة لقواتنا".
ونوهت واوية إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي "تفرض واقعًا أمنيًا جديدًا يضع حدًا لنفوذ حزب الله في هذه المنطقة الاستراتيجية التي سعى إلى ترسيخ وجوده العسكري فيها"، مشددة على أن التلة لن تعود قاعدة لتهديد أمن إسرائيل.
وأردفت: "لقد قال عناصر حزب الله إن التلة حصنٌ لا يُقهر، انظروا من حولكم اليوم: جنود جيش الدفاع يتحركون فوق الأنفاق التي بنيتموها، وذلك "الحصن المنيع" انهار خلال أيام".
وتتمتع التلة بأهمية عسكرية وجغرافية تجعلها واحدة من أبرز النقاط الاستراتيجية في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، إذ تشرف التلة على مساحات واسعة من القرى والطرق الحيوية، كما توفر قدرة كبيرة على الرصد والمراقبة.
ورغم إعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الصراع العسكري بينهما، يشمل وقفاً فوريا للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في مذكرة التفاهم.
وكان "حزب الله" اللبناني قد بدأ هجومًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل منذ 2 آذار/مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، ما دفع إسرائيل إلى تنفيذ غارات جوية واسعة وعمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية.